موعد مباراة روما ضد ليتشي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يلتقي نادي روما أمام نظيره فريق ليتشي، اليوم الاثنين، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 30 بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما ضد ليتشي في الدوري الإيطالي

وتذاع مباراة روما ضد ليتشي في الدوري الإيطالي في تمام الساعة 19:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على ملعب ملعب فيا ديل ماري.

القنوات الناقلة لمباراة روما و ليتشي

وستبث أحداث مباراة ليتشي وروما عبر شبكة قنوات:

Sport TV1 Portugal Sport 1 Hungary Digi Sport 2 HD Romania

