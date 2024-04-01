مدير تعليم نجع حمادي يفتتح فعاليات مسابقة (القارئ)

افتتح عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، مسابقة ( القارئ ) التى ينظمها وحدة الدعم والتواصل بالإدارة، ويتنافس فيها عدد من معلمى ومعلمات مدارس الإدارة التعليمية بنجع حمادي، وذلك كأحد مبادرات وحدة الدعم والتواصل بين معلمى الإدارة التعليمية بنجع حمادي.

تعقد فعاليات المسابقة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود حجاج مدير عام الادارة العامه للدعم والتواصل، ورعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ودعم الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتورة نجاة عبده عارف مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية، ومتابعة عفت محمد أحمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، و تنفيذ وتنظيم أحمد محمد عزت مسئول وحدة التواصل بالإدارة، ومنتصر محمود عبد الرحيم المسئول التكنولوجي للوحدة.

وعلى صعيدا متصل، ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس قيادات التعليم الفنى؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بمنظومة التعليم الفنى والاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بقطاع التعليم الفنى باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري، كما استعرض الوزير التطور الذي شهدته منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية فى المجتمع عن التعليم الفني.

وأضاف الوزير أن تطوير التعليم الفني جاء من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشراكة القوية مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تمثل إحدى أهم سياسات الوزارة وعلى رأس أولويات خطتها الاستراتيجية 2024 / 2029.

واستعراض الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ التي تبدأ ٢٥ مايو وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤ بالنسبة للامتحانات التحريرية، أعلن الدكتور رضا حجازي عن إصدار قرار وزاري بتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام الامتحانات.

وقد اعتمد الدكتور رضا حجازي جداول امتحانات الدبلومات الفنية، كما وجه بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي التعليم الفني، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

وأوضح الوزير أن الهيكل الإدارى المعتمد لوزارة التربية والتعليم يضم ثلاثة إدارات مركزية للتعليم الفني هي (الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، الإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم الفنى)، مشيرا إلى ضرورة تنظيم آليات العمل بين هذه الإدارات على أن تقوم بالعرض المباشر على الدكتور الوزير.

ووجه الوزير كذلك بالتنسيق بين الإدارات المركزية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والإنجازات المنشودة، بالإضافة إلي التعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وكذا التنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين لوضع معايير وضوابط التنمية المهنية لمعلمي التعليم الفنى.