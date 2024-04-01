وقف تنفيذ مقابر جديدة بمحافظة البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف تنفيذ أي مقابر جديدة لحين وضع منظومة جديدة لإنشاء وإدارة المقابر بالمحافظة.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة وذلك برئاسة الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

و أكدت نائب محافظ البحيرة، على إستعدادات المحافظة لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022 وتكثيف جهود كافة الجهات المعنية لبناء المستشفيات الجديدة وتطوير المستشفيات القائمة حتى تسطيع مواكبة الزيادة السكانية وتغطية مشروع التأمين الصحي لجميع المواطنين

كما وجهت بتسجيل كافة الأراضي الفضاء المملوكة لجهات الدولة بالشهر العقاري واعفاء جهات الدولة من رسوم التسجيل والرسم المساحي لقطع الأراضي المملوكة لها حفاظاً على أصول الدولة .

و تسهيل إجراءات ترخيص دور المسنين و تنفيذ عربات الطعام المتنقلة بمبادرة (إيجي ترك ).

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بإستمرار حملات غلق المعابر الغير شرعية على حرم السكة الحديد والمرور الدوري على المعديات ومراجعة تراخيصها.

كما تم إستعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالى بها ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف (التعديات/ التقنين) وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذا عرض تقرير عن الموقف التنفيذي لقانون المحال العامة قانون 154 و تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

كما تم استعراض ومناقشة عدد من موضوعات وطلبات المجلس

ومنخا طلب إعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بمدينتي ( وادى النطرون وحوش عيسى ) وإقامة مجمع مواقف سيارات جديد على قطعة أرض أملاك دولة ( ملك الوحدة المحلية بحوش عيسى) تبلغ مساحتها(42166) م 2 تقريبا.

تخصيص قطعة أرض بمركز ادكو على مساحة 1000م لإقامة مشروع حفظ وتصنيع التمور لصالح مديرية الزراعة.

وكذا تخصيص قطعتين أرض أملاك دولة بمساحة 400 م لإنشاء وحده إسعاف ونقطة إطفاء بقرية محلة الأمير التابعة لمركز ومدينة رشيد، بالإضافة إلى إنشاء مجمع ثقافي بمدينة رشيد على قطعة ارض بمساحة ( 920م) ،وإقامة مدرسة ياباني على قطعة أرض

بقرية لقانة ، و تخصيص قطعة أرض على مساحة 152م داخل الحيز العمراني بقرية إدفينا لإقامة مكتب بريد عليها.