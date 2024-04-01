استمرار الأمسية الرمضانية "رسولنا قدوة لنا" بمديرية الشباب والرياضة في القليوبية

نظمت مديرية الشباب والرياضه بالقليوبية من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ومشيخة الأزهر الشريف والكنيسة وبيت العائلة المصرى فعاليات الأمسيات الرمضانية « رسولنا قدوة لنا »، وذلك بمركز شباب دندنا بإدارة شباب طوخ بمشاركة ١٠٠ عضو من أعضاء برلمان الطلائع والشباب .

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ محمود أحمد أمين خطيب بمديرية أوقاف القليوبية ، والقمص تيموثاوس رمزي عزيز كاهن كنيسة طوخ ، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية ، وعلاء الجزار مدير إدارة طوخ.

بدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم ،ثم كلمة القمص تيموثاوس رمزى عزيز - كاهن كنيسة طوخ تحدث عن قيم التسامح والتى تعود الى فجر الحضارة الإنسانية حيث عبرت عن قيم التسامح ونشرها بين الأفراد والجماعات ف رساله الأديان هى فى الاساس رسالة التسامح والحب والسلام ، كما أن المسيحية أكدت حق الإنسان في الحياة، وكما له حقوق فعليه ايضا واجبات يجب احترامها وهى نبذ العنف، التطرف، وايضا العيش بمبدأ فكرة السلام، و التعايش السلمي .

كذلك أكد الشيخ محمود احمد امين على أن مفهوم التسامح الديني على انه محبه الناس جميعاً والقاء السلام عليهم دون الالتفات لدينهم حيث يقوم التسامح الديني على أساس تقبل الآخرين واحترام معتقداته بعدم اجباره على الدخول الى دينه او السخرية منه وإعطائه الامان ولعل اجمل ما قيل عن التسامح فى الأيه القرائيه ( فأصفح الصفح الجميل) وايضا ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم) سوره النور .

أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في حديث سابق أن مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية تشهد أنشطة وبرامج مكثفة خلال شهر رمضان الكريم ، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من خلال الإدارات المركزية بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بكافة القطاعات على مستوى العمل الشبابي والرياضى خلال شهر رمضان الكريم ، بهدف تعظيم دور مراكز الشباب فى العمل على زيادة وتنمية الوعى لدى النشئ والشباب.

الجدير بالذكر أن الهدف من تلك الأمسيات هو نشرالمفاهيم الصحيحة، ونبذ المفاهيم المغلوطة ، ونشر ثقافة التعايش السلمى والمجتمعى، ومواجهة الأفكار حول تعاملات الرسول الكريم مع الآخر ومع أسرته والأخوة ، الوطنية، المواطنة.