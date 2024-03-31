مفيد لنزلات البرد وجهاز المناعة.. فوائد الثوم لجسم الإنسان

أفاد باحثون من الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من إثبات أن الثوم الصغير يمكن أن يساعد الجسم على التغلب على الأمراض.

أظهرت الأبحاث أن هذا المنتج يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الإنسان في السابق، ذكر الكثيرون أن الثوم يمكن أن يكون مفيدًا للصحة ويجب تناوله للوقاية من نزلات البرد على سبيل المثال، ويعتقد أيضًا أن هذا المنتج يمكن أن يدعم مناعة الإنسان ويحارب أيضًا البكتيريا الضارة المختلفة، الآن تم إثبات هذه النظرية علميا. لقد أثبت الباحثون أن الثوم مفيد بالفعل.

الاستهلاك المنتظم يحسن الذاكرة والدورة الدموية في الدماغ، كما يساعد على خفض نسبة السكر في الدم ولذلك يقول العلماء أنه يجب تناول الثوم للوقاية من مرض السكري.

ويشير العلماء أيضًا إلى أن الثوم الصغير يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على نوعية النوم ويساعد في التخلص من الأرق سر عمل الثوم هو أن له تأثير إيجابي على الجهاز العصبي، مما يساعد نتيجة لذلك على تطبيع النوم حتى في وجود بعض الاضطرابات.

ويمكن أن يكون لخصائص الثوم المضادة للبكتيريا تأثير إيجابي على شفاء الجروح المختلفة، لأنها تحميها من العدوى وتعزز تجددها بشكل أسرع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للثوم، وفقًا للعلماء، أن يقلل أيضًا من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية أو الإصابة بالسرطان تم تحديد كل هذه الصفات المفيدة للمنتج نتيجة للدراسة. يقول الأطباء أيضًا أن الثوم يحتوي ببساطة على مواد مفيدة لها تأثير إيجابي على عمل الجسم بأكمله وعلى المناعة.

تعزيز جهاز المناعة

تحتاج بعض الحالات إلى لقاحات وتدخل طبي في حالة ضعف المناعة في الجسم، ولكن هناك أمور أساسية للحفاظ على قيام الجهاز المناعي بوظائفه بشكل جيد، وتشمل:

تناول الغذاء المتكامل: الذي يتضمن الأغذية المتوازنة والهامة لصحة الجسم، مثل: الحبوب والخضروات والفاكهة والبروتين، وفي المقابل عدم الإكثار من الأطعمة الضارة، مثل: الوجبات السريعة، والدهون، والمقليات، والسكريات.

ممارسة الرياضة: أحد أهم الأمور للحفاظ على صحة الجسم وأجزاءه، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالعدوى والأمراض المختلفة.

النوم جيدًا: ذلك لتجنب تعريض الجسم إلى الإرهاق وعدم قيام أعضاءه بالمهام والوظائف بصورة طبيعية.

تجنب السمنة: لأنها من العوامل التي تُحدث خلل في وظائف الجسم وتؤثر على الصحة بالسلب.