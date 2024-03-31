على الطريقة التركية.. حضري البقلاوة بالفستق لرمضان والعيد

البقلاوة من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع، ويمكن حشوها بأكثر من طريقة حسب الرغبة، وفيما يلي نقدم لم طريقة عملها بالفستق اللذيذ.





البقلاوة

طريقة عمل البقلاوة تركية بالفستق

المقادير

للتقديم :

الشربات : كوب ونصف

- عجينة البقلاوة : 250 غراماً

- فستق حلبي : 2 كوب (ناعم)

- سمن : كوب (مذاب)

- زيت الذرة : كوب

طريقة التحضير

أخرجي عجينة البقلاوة من الفريزر، وضعيها على طاولة المطبخ حتى تذوب وتصبح بدرجة حرارة المطبخ.

حمّي الفرن على درجة حرارة ١٨٠، وجهزي صينية فرن مستطيلة الشكل حوالي ٣٥ – ٢٥ سم.

ضعي العجينة على سطح العمل.

استعملي عود خشبي رفيع، وضعيه على طرف عجينة البقلاوة.

وزعي كمية الفستق الحلبي، ثم لفي طرف الرقاقة الأقصر على الحشوة إلى أن تصلي إلى نهاية الرقاقة.

اجمعيها قليلاً، ثم ضعيها متلاصقة في الصينية المجهزة.

باستعمال سكين حادة إقطعي كل لفافة إلى ٣ أو ٤ أصابع بحسب المقاس الذي تفضلينه.

وزعي السمن والزيت على البقلاوة.

اخبزي البقلاوة لمدة ٣٠ دقيقة، وذلك بحسب الرغبة باللون النهائي، البعض يفضل أن يكون لون البقلاوة فاتح، والبعض الآخر يفضل طعم ومذاق البقلاوة المحمرة الذهبية اللون.

أخرجي البقلاوة من الفرن ثم مباشرة صبي عليها الشيرة (الشربات) وهي ساخنة، ثم دعيها تبرد تماماً وقدميها.

طريقة عمل الشربات

المقادير

كوب ونصف سكر لكل كوب ماء





طريقة التحضير

1-ضيفى السكر للماء البارد وابتعدى عن الماء الفاتر أو الدافئ تمامًا حتى لا ينتج عنهما حبوب سكر تؤدى إلى تلف الحلوى.

2-قومى بتقليب الماء والسكر قبل وضعهم على النار، واحضرى فرشاة مطبخ وبلليها بالماء البارد، وامسحى الوعاء من فوق مستوى الشربات.

3- ضعى الوعاء على النار، واضبطيه على نار هادئة

4-بعدما تحصلين على القوام المناسب للشربات، قومى بعصر نصف ليمونة، وملعقة صغيرة من الفانيليا، كما يمكنك إضافة عود من القرفة.

5- قومى بترك الوعاء يغلى لمدة 5 دقائق، ثم قومى بنزعه من على النار.

6-انتظرى حتى يبرد الشربات وضيفيه إلى أصناف الحلوى المختلفة، ويجب مراعاة إضافة الشربات الساخن أو البارد وفقًا لنوع الحلوى.