العلماء يكشفون من يصاب بمرض الزهايمر بشكل أسرع

توصل علماء من الولايات المتحدة خلال أبحاثهم إلى استنتاج مفاده أن مرض الزهايمر، الذي يثير قلق الأطباء في جميع أنحاء العالم، يتطور لدى النساء بشكل أسرع منه لدى الرجال.

ويثير هذا المرض قلقا متزايدا لدى كبار السن في جميع أنحاء العالم، ويبحث العلماء بنشاط عن طرق لمكافحته، فضلا عن طرق الوقاية، كشفت الاختبارات الحديثة عن وجود نمط بين جنس الشخص وخطر الإصابة بهذا المرض.

واتضح أن النساء لا يعانين من مرض الزهايمر في كثير من الأحيان فحسب، بل يتقدم المرض أيضًا بشكل أسرع ويتطور بشكل أكثر نشاطًا إلى أشكال أكثر شدة.

بالإضافة إلى ذلك، يقول العلماء إنهم خلال الاختبارات توصلوا إلى نتيجة مفادها أن الرجال يظهرون نتائج أفضل من النساء في نفس المرحلة من التطور، حسبما ذكرت المجلة العالمية للطب النفسي.

ويأمل العلماء في العثور على تفسير لهذه العلاقة ويشيرون إلى أن هذا قد يكون بسبب المستويات الهرمونية، والتي تكون عند النساء أكثر نشاطًا وتتغير في كثير من الأحيان بالإضافة إلى ذلك، في سن الشيخوخة، تعاني النساء من التغيرات الهرمونية، والتي يمكن أن تؤثر أيضا على حالتها العقلية وتفاقم مسار المرض.

في الوقت الحالي، ثبت فقط أن المرض يعطل بسرعة الأجزاء الرئيسية من دماغ الأنثى، ونتيجة لذلك، تبدأ المرأة في نسيان الأشياء الأساسية.

وسوف تستمر البحوث حول هذه المسألة، ويأمل العلماء أن يتيح لهم هذا الاكتشاف العثور بسرعة على علاج لهذا المرض الخطير الذي يصيب كبار السن في جميع أنحاء العالم في المجموع، يعاني الآن حوالي 47 مليون شخص على هذا الكوكب من هذا المرض.

ما هو مرض الزهايمر؟

مرض الزهايمر اضطراب في الدماغ يتفاقم بمرور الوقت، ويتسم بحدوث تغيرات في الدماغ تؤدي إلى ترسبات لبعض البروتينات، ويسبب داء الزهايمر تقلصًا في الدماغ وموت خلاياه في النهاية.

وداء الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخَرَف؛ وهو تدهور تدريجي في الذاكرة والقدرة على التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية، ويمكن أن تؤثر هذه التغيرات في قدرة الشخص على أداء وظائفه.

تشمل المؤشرات المبكرة للمرض نسيان الأحداث أو المحادثات الأخيرة وبمرور الوقت، يتطور ليسبب مشكلات خطيرة في الذاكرة وفقدان القدرة على أداء المهام اليومية.

قد تحسِّن الأدوية أعراض المرض مؤقتًا أو تبطئ تقدمه، وكما يمكن أن تساعد البرامج والخدمات على دعم الأشخاص المصابين بالمرض ومقدّمي الرعاية إليهم.

لا يوجد علاج يشفي من داء الزهايمر، وفي المراحل المتقدمة، يؤدي التدهور الشديد في وظائف الدماغ إلى الجفاف أو سوء التغذية أو العدوى، ويمكن أن تؤدي هذه المضاعفات إلى الوفاة.