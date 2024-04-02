ممنوع شرب الشاي مع هذه الأطعمة.. أطباء يحذرون

حذرت دراسة أميركية حديثة من تناول الشاي، مع الوجبة الخفيفة وبالأخص الأطعمة التي تحتوى على الحديد، نظرًا لتأثير هذا الأمر سلبيًا على وظائف الجسم الأساسية

هل يسبب الشاي نقص الحديد؟

ووفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"، يقلل الشاي من امتصاص الحديد من الأطعمة التي تقترن به، بسبب وجود مركبات العفص والكاتيكين، فهو يحتوى على خصائص المضادة للأكسدة ونكهاته المتنوعة.

وعلى الرغم من أن هذه المركبات توفر فوائد صحية، إلا إنها تمتلك القدرة على تقليل امتصاص الحديد من الأطعمة المستهلكة بجانب الشاي، ولهذا التأثير آثار ملحوظة، خاصة بالنسبة الأفراد المعرضون لنقص الحديد أو معرضين لخطر الإصابة بفقر الدم.

ولتحسين امتصاص الحديد والحصول على أقصى قدر من الفوائد الغذائية، ضع في اعتبارك توقيت الأطعمة ومزيجها مع الشاي، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مخاوف نقص الحديد، يوصي الاطباء بتناول المكسرات أو الوجبات الخفيفة الغنية بالحديد قبل 30 دقيقة إلى ساعة على الأقل من شرب الشاي أو بعده.

وتسمح هذه الفترة بامتصاص الحديد بشكل أفضل، مما يضمن أن جسمك يمكنه الاستفادة من هذا المعدن الأساسي بكفاءة.

من المهم أيضًا ملاحظة أنه على الرغم من أن الشاي قد يؤثر على امتصاص الحديد، إلا أن دمج مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي يظل أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة.

ويمكن الحصول على الحديد من خلال تناول بعض الأطعمة مثل اللحوم الخالية من الدهون والبقوليات والخضر الورقية الداكنة والحبوب المدعمة والفواكه المجففة.

٣ نصائح بسيطة تساعد على ضبط السكر في الدم



على جانب آخر، يوصي الأطباء مرضى السكري بضرورة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضة، للمساعدة على استكمال العلاج الطبي والسيطرة على مرض السكري بشكل فعال.

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، نستعرض أهم النصائح للسيطرة على السكري من دون دواء.

​تناول الطعام الصحي

ويتمثل في الأطعمة الكاملة قليلة السكريات المكررة والكربوهيدرات، بالاضافة إلى الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

2. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

وذلك لأنها تحسن حساسية الأنسولين وتقلل من مستويات السكر في الدم، كما تعزز إدارة الوزن، وتتمثل هذه التمارين في المشي بسرعة أو السباحة أو ركوب الدراجات.



علاج الإجهاد والتوتر

من الممكن أن يؤثر الإجهاد على مستويات السكر في الدم عن طريق تحفيز الاستجابات الهرمونية التي تزيد من إنتاج الجلوكوز، ويتم علاج الإجهاد بالتأمل أو تمارين التنفس العميق أو ممارسة اليوجا.