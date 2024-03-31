ضبط 730 كيلو دقيق قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم، ومتابعة الأنشطة التموينية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة التجار.

تحرير 26 محضر ضد التجار وأصحاب المخابز المخالفين بالفيوم

وأوضح مدير المديرية أن إدارة تموين مركز طامية، نفذت حملة مكبرة قامت خلالها بالمرور على الأسواق والمحال التجارية بنطاق الإدارة وتمكنت من ضبط عدد 8 شكائر دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 400 كيلو دقيق مدعم ومخصص للمخابز البلدية، كما تمكنت الحملات من ضبط عدد 11 شيكارة دقيق وزن الواحدة 30 كيلو بإجمالي وزن الكمية 330 كيلو دقيق مخصص للصرف على البطاقات التموينية للمستهلكين، تم تجميعه بغرض بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى ضبط 60 علبة سجائر دون فاتورة وتحرير عدد 26 محضر ضد التجار وأصحاب المخابز المخالفين.



وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية وذلك لنقص الوزن والمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وتقارير للمخابز لقيام أصحابها بتجميع كميات من الدقيق البلدي تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتوقف جزئي وتم تحرير المحاضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والمطاحن والأسواق ومحطات بيع المواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.