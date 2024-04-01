درة زروق تطل بالكرديجان المزركش مثل الملكات

شاركت الفنانة درة مجموعة من صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام أثناء حضورها احدى الحفلات الرمضانية.

درة زروق بكامل أناقتها تخطف الاضواء

وبدت درة بإطلالة رمضانية جذابة، تتناسب مع حياة الملكات، حيث ارتدت بادي أسود مجسم وعليه بنطال ثم نسقت عليه كرديجان مصمم من الساتان الناعم المزركش بالزهور البرية مع بعض قماش القطيفه الناعم.

واختارت ترك خصلات شعرها الأسود منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.



الجدير بالذكر ان انضمت درة زروق لكوكبة من نجوم الدراما الذين بدأوا يتسابقون للالتحاق بماراثون رمضان 2024، بشخصية جديدة ومختلفة تدعى "نوال".

وكشفت درة عبر خاصية الستوري على حسابها بإنستجرام عن ملامح من شخصيتها الجديدة، حيث ظهرت في أكثر من صورة من كواليس مسلسلها الجديد مرتدية الحجاب، وقد علقت على الصور بالقول "نوال.. إثبات نسب.

جانب درة زروق نخبة من النجوم بينهم نبيل عيسى، محمود عبدالمغني، وصدقي صخر، وهو من تأليف محمد ناير وجمال رمضان وإخراج أحمد عبده.

ووفق ما تم تداوله من أخبار، فإن درة ستجسد دور ربة بيت متزوجة من رجل أعمال يلعب دوره النجم المصري نبيل عيسى. وتوشك درة في الوقت الحالي على الانتهاء من تصوير مسلسل "الذنب" الذي يشاركها في بطولته هاني سلامة، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي وآخرون، وهو قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.

حرصت درة علي الترويج لمسلسلها الجديد الذنب والذي من المفترض ان تخوض به موسم الأوف سيزون قبل رمضان 2024 وقد نشرت صورة لها برفقة النجم هاني سلامة قبل عدة أشهر وعلقت عليها قائلة :” من كواليس مسلسل الذنب قريبا مع هاني سلامة ” ثم كشفت في نهاية التعليق أسماء الشخصيات التي يلعبها كل منهما وهي :” نادية و دكتور سليمان.

قصة مسلسل الذنب

يجسد هاني شخصية طبيب نفسي بمستشفى للأمراض النفسية خلال احداث المسلسل. ومن المنتظر ان تحمل قصة المسلسل الكثير من الدراما الاجتماعية والتشويق. ولم تكشف الجهة المنتجة أي تفاصيل أخرى عن قصة العمل الدرامي. إلا أنه من المنتظر عرض المسلسل بين شهري يناير وفبراير على أحد المنصات الرقمية. ويتكوم المسلسل الذي يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبًا. المسلسل من بطولته هاني سلامة، درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.



درة زروق

درة إبراهيم زروق من مواليد 13 يناير 1980، المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر.

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).

درة

درة

درة تطل بالكرديجان