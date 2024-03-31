ممثلو سفارة كمبوديا يشاركون الوافدين إطلاق المدفع والإفطار الجماعي بالأزهر

شهد ممثلو سفارة كمبوديا وطلابها من الدارسين بالأزهر لحظة انطلاق مدفع الإفطار.

جاء ذلك حضور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معربين عن سعادتهم بهذه العادة المصرية التي سمعوا عنها كثيرًا وأول مرة يرونها على أرض الواقع.

ووجه الوفد الشكر للأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لحسن رعايتهم لطلاب كمبوديا الذين يزيد عددهم عن مائة طالب في معاهد وكليات الأزهر.

وتناول الوفد الإفطار مع قيادات الأزهر وزملاءهم من الدول الأخرى، وضم الوفد فايزة سوس زوجة سفير كمبوديا، وآبناء السفير، اليزا سوتي، وزاهيرة سوتي، وتشاو سوتيرا_ مستشار وقائم بأعمال السفارة، ورشا يحيى مساعدة السفير، وعدد من الطلاب الوافدين من كمبوديا.

سفارة ماليزيا تشارك وافدي الأزهر حفل الإفطار الجماعي

وكان شارك ممثلوا سفارة "ماليزيا"، طلابهم الوافدين للدراسة في الكليات والمعاهد الأزهرية حفل الإفطار الجماعي، الذي نظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين ورئيس المركز ، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور ممثلي سفارة "ماليزيا": السيد أمير اخوان، الملحق الديني للسفارة، والسيد أحمد صلاح الدين، سكرتير أول شئون تعليم السفارة، والسيد هاشم بن زايني، سكرتير أول شئون تعليم السفارة والقائم بأعمال الملحق التعليمي.

من جانبهم عبر ممثلو السفارة الماليزية في القاهرة عن تقديرهم للأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، متوجهين بالشكر للدكتورة نهلة الصعيدي، على استضافتهم خلال حفل الإفطار الجماعي وسعيها المستمر إلى تقديم الخدمات والتسهيلات التي تيسر لهم الدراسة والإقامة في مصر.

وفي سياق متصل أعرب الطلاب الماليزيون عن امتنانهم وسعادتهم بمبادرة الإفطار الجماعي، مُثنين خيرًا على جهود المنظمين للحفل، ولرئاسة المركز على تلك اللفتة الطيبة، داعين الله- تعالى- أن يحفظ الأزهر وعلماءه.

نهلة الصعيدي: للطلاب الوافدين أهمية خاصة في قلب الإمام الأكبر

وكانت قالت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، إن للطلاب الوافدين أهمية خاصة في قلب الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومنذ بداية تولي المشيخة في عام 2010م وملف الوافدين في أولى أولوياته، وخلَّد ذلك بقوله: «إن الاهتمام بالطلاب الوافدين يأتي على رأس أولويات الأزهر الشريف؛ فهم جوهر رسالة الأزهر، وهناك جهود كبيرة تُبذل في سبيل دعم هؤلاء الطلاب ورعايتهم، وإمدادهم بالعلوم العربية والشرعية، ليعودوا لبلادهم حاملين للأزهر ولمصر شيئًا من الود والعرفان بالجميل».

وأكدت الدكتورة "نهلة" خلال الجلسة الختامية بالمؤتمر الذي تقيمه كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بعنوان: "نحو شراكة أزهرية في صناعة وعيٍ فكريٍّ آمن: رؤية واقعية استشرافية"، أن ملف الطلاب الوافدين شهد طفرة غير مسبوقة على مستوى ما يتم تقديمه لهم من خدمات علمية وثقافية وتقنية، تُسهم في تخريج طالب وافد عالم، مُلم بالمنهج الأزهري الوسطي، قادر على حمل رسالة الأزهر وتمثيله في بلاده خير تمثيل، ليكون قوة ناعمة لأزهرنا الشريف ومصرنا الحبيبة.

تطوير تعليم الطلاب الوافدين يعمل ليل نهار على تذليل العقبات والصعوبات

وأضافت أن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين يعمل ليل نهار على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين عبر إنشاء موقع لاستقبال الطلبات والاقتراحات عليه؛ تيسيرًا على الراغبين في التعلم بالأزهر، وأنهم يعملون على وضع خطط للارتقاء بالعملية التعليمية للطلاب الوافدين، لبناء شخصيتهم القوية، ولتحصينهم بالعلم النافع ليكونوا أقوياء في مواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة، كل ذلك وغيره يُعزِّز العمل في تمثيل الأزهر الشريف خير تمثيل، ويعكس القيمة الحقيقية لهذه المؤسسة العريقة في قلوب الملايين من أبناء العالم الإسلامي.