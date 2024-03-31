مسلسل الحشاشين| حسن الصباح يأمر بقتل الجنود السلاجقة بعد اكتشاف خيانتهم بالحلقة 21

جاءت الحلقة 21 من مسلسل “الحشاشين” تحت اسم «إخوات للممات»، وبدأت الأحداث بـ اكتشاف حسن الصباح بخيانة الجنود السلاجقة «تيفور، وسليمان»، وأمر يحيى ابن المؤذن بقتلهم، ولكن تردد عن فعل ذلك، وقتل برزك آميد سليمان، وقتل زيد ابن سيحوت تيفور، وبعد ذلك أمر حسن الصباح يحيى أن يأخذ جثث أصدقائه، ويقوم بإلقائهم من فوق القلعة، وفعل يحيى ذلك.

وفي مشهد آخر من الحلقة 21 مسلسل الحشاشين، كانت هناك مقابلة بين كل من: الإمام الغزالي وعمر الخيام، وذلك بعد عودته إلى مدينة أصفهان، ليعلم المؤمنين، ويصحح مفهوم الدين.

ويرغب الصليبيين في العبور من جانب قلعة آلموت، ولكن رفض حسن الصباح ذلك، إلا بعد «دفع جزية وذهب» حتى يسمح لهم بذلك، ولكن رفض الصليبيين ذلك، وقرر حسن الصباح قتل قائد الحملة الصليبية في قلعتهم الفرنسية.

كما شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين مرور سنوات، وكبر الهادي ابن الصباح، وأصبح شاب يرغب في التعلم، وقرر حسن الصباح أن يتعلم على يد يرك آميد وزيد ابن سيحون، ولكن زيد جعل الهادي يشرب الخمر قائلاً له إنه «يهرب إلى الخيال بهذه الطريقة»، وشرب هادي الخمر، واكتشف هذا الأمر برزك آميد، وأخبر حسن الصباح، وقرر حسن أن يجهاد زيد ابن سيحون بجانب يحيى ابن المؤذن، الذي أصبح قائد وفارس قوي في قلعة آلموت.

وقرر السلطان بركياروق الهجوم على قلعة ابن الحافظ الباطني، التابع لـ حسن الصباح، ولذلك حسن الصباح أمر بخروج مجموعة من رجاله لمساندة هذه القلعة، وكان يحيى وزيد ابن سيحون على رأس هذه المجموعة، وانتهت أحداث الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين.

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.