علاج طبيعي بسيط يحميك من سرطان الدماغ

تقرير جديد في المجلة العلمية Nanoscale يتحدث عن دراسة أجراها علماء أمريكيون اكتشفوا إمكانات قوية في الكركم التوابل الشعبية لمكافحة سرطان الدماغ، لقد وجد الباحثون أن أحد مكونات هذه التوابل يمكن أن يدمر الخلايا السرطانية بشكل فعال.



تم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه يمكن استخدام الكركم لمكافحة سرطان الدماغ من قبل متخصصين من جامعة سنترال فلوريدا.

وقالوا: "إن مركب الكركمين الكيميائي، الذي يعطي اللون الأصفر البرتقالي المميز لجذر الكركم، يقتل الخلايا السرطانية في الجسيمات النانوية".



وقد لاحظ العلماء خصائص الكركمين في التجارب السريرية وتبين أن الجسيمات النانوية قادرة على إيصال الكركمين إلى الأجزاء الصحيحة من الجسم.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن قدرة الخلايا السرطانية على البقاء بعد إدخال الكركمين انخفضت بمقدار النصف.

وقال الأطباء في منشور المجلة: "إن الجسيمات النانوية تحارب الأورام بشكل فعال بينما تترك الخلايا السليمة دون أن تتضرر".



لاحظ أن التجربة اختبرت تأثير الكركمين على خلايا الورم الأرومي العصبي، وهو ورم خبيث يصيب الجهاز العصبي الودي والذي غالبًا ما يكون مقاومًا للأدوية أثناء العلاج وبحسب الخبراء فإن معظم حالات هذا المرض تسجل لدى أطفال لا يتجاوز عمرهم خمس سنوات.

سرطان الدماغ

ورم الدماغ هو نمو للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه. يمكن أن تحدث أورام الدماغ في أنسجة الدماغ، ويمكن أن تحدث بالقرب من أنسجة الدماغ. وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ.

يمكن أن تبدأ أورام الدماغ داخل الدماغ. ويطلَق عليها اسم أورام الدماغ الأولية وأحيانًا، يصل السرطان من أجزاء أخرى من الجسم إلى الدماغ، وتُسمى هذه الأورام أورام الدماغ الثانوية، ويطلق عليها أيضًا أورام الدماغ النقيلية.

لأورام الدماغ الأولية عدة أنواع مختلفة. فبعض أورام الدماغ ليست سرطانية ويطلَق عليها أورام الدماغ غير السرطانية أو أورام الدماغ الحميدة. وقد تنمو أورام الدماغ غير السرطانية بمرور الوقت وتضغط على أنسجة الدماغ أما الأنواع الأخرى من أورام الدماغ الأخرى فهي سرطانات الدماغ، وتسمى أيضًا أورام الدماغ الخبيثة. وقد تنمو سرطانات الدماغ بسرعة. ويمكن للخلايا السرطانية أن تغزو أنسجة الدماغ وتدمرها.