الظلام والحزن يخيمان على عزبة الكوبانية بالإسماعيلية

بعد انهيار جسر ترعة السويس

مع حلول ساعات المساء على عزبة الكوبانية والمناطق المجاورة لها بالإسماعيليه بدا السكون مهيمنا على العزبة المنكوبة التي عاشت ساعات رعب وهلع مع انهيار جسر ترعة السويس فجر اليوم.

حل الظلام على الكوبانية وغطى كل أركان العزبة التي غمرت المياه طرقاتها وغرقت منازلها.. المشهد العائم هنا فرض حالة من الحزن على الجميع.

البيوت التي أغرقت جنباتها لأكثر من متر ونصف المتر بالمياه.. الأثاث الذي يسبح داخل المنازل...الأجهزة الكهربائية التي جرفتها المياه وأحدثت بها أعطالا...فضلا عن مساحات الأراضي الزراعية الشاسعة التي غمرتها المياه .المساجد التي أغلقت أبوابها بعدما غطت المياه مصلياتها....

أهالي العزبة المنكوبة لم يجدوا لهم سبيل إلا محاولات يائسة منهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من متاعهم ....اجتهادات ومحاولات لانتشال أثاث منازلهم والأجهزة الكهربائية التي يبدو عليها الخراب.

مرت ساعة الإفطار حزينة على الجميع هنا رغم تضافر منظمات العمل المدني والإنساني ومتطوعون من الإسماعيليه الذين ضربوا اروع الأمثلة في التكاتف والمساندة لأهالي العزبة المنكوبة وقدموا وجبات إفطار ساخنة للمتضررين... إلا أن غصة في حلق الأهالي من هول ما الم بهم ...مشهد حزين سطرته المأساة وتوقيت عصيب على الجميع كبارا وصغارا في أيام مفترجة كان من المفترض أن يقضيها الأهالي في رحاب المساجد .وفي التجهيزات لحلول عيد الفطر المبارك ولكن أقدار الله .



فتح أهالي القرى المجاورة أبواب منازلهم لاستقبال جيرانهم من الأسر المتضررة .وقامت جمعية الهلال الأحمر بتوزيع البطاطين والأغطية على المتضررين كما تم الدفع بمئات الوجبات الساخنة والجافة لمساندة الأهالي الذين سيطر عليهم علامات الاستفهام عن الوضع خلال الساعات المقبلة وعن أوضاع منازلهم التي باتت آيلة للسقوط وأراضيهم المهددة بالبوار.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اعلن أن نحو ١٢٠ أسرة تضرروا من حادث انهيار جسر بعزبة الكوبانية، بقرية عين غصين بالإسماعيلية فجر اليوم الأحد طبقا للحصر الأولي الذي قامت به مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية عقب ساعات من وقوع الحادث.

و قال أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية أن المديرية قامت بتوفير ٥٠٠ بطانية و ١٠٠ كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلي توفير ٢٠٠٠ وجبة إفطار و ٣٠٠ وجبة جافة بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية.وتستمر عملية تقديم المساعدات من المديرية لحين انتهاء الأزمة.



وقالت مصادر رسمية لبوابة الوفد الإلكترونيه إن لجان فنية تم تشكيلها من مديريات الزراعة و الري والطرق والكباري لحصر حجم الخسائر المادية للمواطنين داخل عزبة الكوبانية بالإسماعيلية والتي تسبب انهيار جسر في غرق مساحات واسعة بمياه الترعة.



وأكدت المصادر أن هناك عشرات الأفدنة الزراعية من أشجار المانجو والخضر تعرضت لخسائر بسبب غمر مياه الترعة للأرض الزراعية فيما تسربت المياه نحو المنازل مما تسبب في تصدع بعضها وباتت آيلة للسقوط.