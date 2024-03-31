جمال عبدالرحيم: قبل إنشاء نقابة الصحفيين كان هناك تاريخ طويل من النضال

قال الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه قبل إنشاء نقابة الصحفيين في 31 مارس 1941 كان هناك تاريخ طويل من النضال.

وطالب سكرتير عام نقابة الصحفيين، بالوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء، جاء ذلك خلال احتفالية النقابة بمرور ٨٣ عامًا على انشائها والتى انشئت ٣١ مارس عام ١٩٤١، كما اقيم احتفالا بمناسبة مرور ٤٨ عام على يوم الأرض الفلسطينى؛ تخليدًا لهبّة الجماهير العربية.

وقال الصحفى الفلسطينى عبد الناصر أبو عون اقدم الشكر لنقابة الصحفيين المصرية وكل سنواتها العريقة واقول اليوم اننا لا نحي ذكرى يوم الارض الفلسطينى اليوم فنحن نعيش الذكرى كل يوم فى المعركة اقولها اليوم من بيت الصحافة المصرية نتمنى الخير لمصر التى تساند فلسطين .

واضاف عون انه بعد ١٥٠ يوم لدى كل صحفى فلسطينى قصة، اما انا فقد فقدت والدتى وكانت مريضة وبعدها بسبعة عشر يوم استشهد والدى ولم يخرج من داره رغم اصرار الجنود على خروجه حتى دخل الجنود واعدموه فى منزله.

ونحن نقول للبلشي نحن معك لمحاكمة الاجرام الفلسطينى ومواصلة الرسالة والكلمة التى يحاول الاحتلال طمسها فنحن جنود فى مواجهة الاحتلال .

قال الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم ينتابنى شعورين متناقضين شعور الاحتفال بنقابة عريقة وعظيمة وشعور آخر أمام أكبر جريمة انسانيه وما يحدث للشعب الفلسطينى وسط صمت دولى.

وأضاف البلشي، نحن فنحن أمام الاحتفال بمرور ٨٣ عام على تأسيس نقابة الصحفيين ويوم آخر تخليدا ليوم الارض للشعب الفلسطينى ضمن سلسلة من الثورات والرفض للاحتلال الصهيونى فهنا ندافع عن الارض كما ندافع عن الحرية فمصر وفلسطين يجمعها تمجيد الحرية.