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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يهزم الجونة في عقر داره

المقاولون 2008
المقاولون 2008

فاز فريق المقاولون العرب مواليد 2008  على فريق الجونة بثلاثية مقابل هدفان، أحرزها زياد عبدالكريم وزياد أشرف ويوسف فايز، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب الجونة، جاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

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المقاولون يحتل المركز السادس في بطولة زد الدولية

يقود فريق المقاولون العرب لمواليد 2008، المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق و الكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.

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