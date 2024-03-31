المقاولون يهزم الجونة في عقر داره

فاز فريق المقاولون العرب مواليد 2008 على فريق الجونة بثلاثية مقابل هدفان، أحرزها زياد عبدالكريم وزياد أشرف ويوسف فايز، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب الجونة، جاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

يقود فريق المقاولون العرب لمواليد 2008، المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق و الكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.