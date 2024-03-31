مسلسل المداح الحلقة 22 .. الجن قزح يسيطر على هبة مجدي

شهد مسلسل المداح الحلقة 22 "أسطورة العودة" تصاعدًا في الأحداث المثيرة والغامضة التي يواجهها بطل العمل صابر المداح (حمادة هلال).



تبدأ أحداث مسلسل المداح الحلقة 22 بعثور المداح على ابن شقيقه المخطوف بمعرفة عصابة زين (محمد عز). لكن المفاجأة تأتي من منال (دنيا عبدالعزيز) والدة الطفل المخطوف التي تتهم المداح بأنه سبب في خطفه لقتله وحرمانها منه.





تزداد أحداث مسلسل المداح الحلقة 22، تعقيدًا عندما تتهم والدة المداح (حنان سليمان) ابنها صابر بأنه السبب في كل ما حدث، وتطالبه بعودة شقيقه حسن (خالد سرحان) إلى المنزل مرة أخرى. ينجح المداح في إعادة شقيقه، بعدما يكشف له أن زين زوج طليقته منال هو المسؤول عن خطف الطفل.



يواصل المداح رحلته في فك الرموز والطلاسم التي عثر عليها، ليكتشف بالصدفة تحول عماد (تامر شلتوت) من ملاك طيب يساعده إلى خادم مرة أخرى للجن مع الدكتور سميح الجلاد (فتحي عبدالوهاب).



في الوقت نفسه، يواصل المعالج الروحاني سميح الجلاد أو الجن قزح بسط سيطرته على رحاب (هبة مجدي) طليقة صابر المداح، لكي تقع في حبه، وتشير الأحداث إلى أنه يخطط لشيء جديد ضد صابر المداح.



تفاصيل مسلسل المداح أسطورة العودة

مسلسل المداح "أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل المداح أسطورة العودة

يعرض مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 22، يوميًا في تمام الثامنة مساءً على شاشة Mbc مصر .

مسلسل المداح 4

تعد سلسلة المداح، من الأعمال التي تواصل نجاحها على مدار 3 أعوام، فمنذ عام 2021 يعرض كل رمضان جزء جديد من أحداث مسلسل المداح ومواجهات جديدة للشيخ صابر مع عالم الجن.

يواصل النجوم حمادة هلال، سهر الصايغ، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، تصوير مشاهدهم في مسلسل المداح أسطورة العودة، الذي مقرر أن يشارك في دراما رمضان 2024.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح أسطورة العودة، بطولة النجوم حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، سهر الصايغ، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وضم بوستر مسلسل المداح أسطورة العودة نجوم العمل، وهم: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، مي سليم.

مسلسل المداح

وتشهد أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة، جانبًا كبيرًا من الخيال، إذ يدخل الشيخ صابر المداح ويجسده حمادة هلال، مرحلة جديدة من التحديات ومواجهات الجنية مليكة وهي سهر الصايغ.

وتعود سهر الصايغ في دور "مليكة"، وهي الجني الذي عاد ليُحارب الشيخ صابر، الذي حاول خلال الأجزاء الماضية القضاء على شر الجن والدخول في مواجهات مع العالم الاخر .