وزيرة الهجرة: فتح الأسواق الخارجية للعمالة المصرية المؤهلة بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة ، أن اليابان وكوريا الجنوبية متميزتين للغاية في العديد من المجالات التقنية، والتي نحرص في مصر على السير بخطى ثابتة في طريقها، لفتح الأسواق الخارجية للعمالة المصرية المؤهلة فنيا وثقافيا.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن مصر لديها تجربة جيدة مع المدارس اليابانية، بجانب جامعة يابانية فاخرة بمدينة برج العرب، وتعد مركزا لتعليم وتأهيل الطلاب تقنيا.

جاء ذلك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للتواصل، وتعزير ربط المصريين بالوطن الام وتذليل ما يواجهونه من تحديات، مشاركتهم في جهود واهتمامات الدولة، حيث عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءاً تفاعليا عبر الـ «فيديو كونفرانس» مع رموز وأبناء الجالية المصرية في كل من اليابان و كوريا الجنوبية.

وكانت قد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل الإفطار السنوي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة (GIZ)، الشريك الممثل للحكومة الألمانية في إدارة المركز المصري الألماني للتدريب والتوظيف وإعادة الإدماج، والذي أقيم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، والسفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر في كوريا الجنوبية، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الهجرة، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، وعدد من السادة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الهجرة نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي، وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل للسيدة وزيرة الهجرة كما يلي:

1- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء مع د. هالة غنيم، عضو مجلس الخبراء والعلماء التابع لوزارة الهجرة، وأستاذة فلسفة فن السياسة المرئية وعلوم التراث بالجامعة التكنولوجية في دريسدن بألمانيا، وذلك عبر «الفيديوكونفرانس»، لمناقشة عدد من الأفكار والاقتراحات والمشاريع التي من شأنها الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري المصري والترويج للمنتج اليدوي والتراثي المصري حول العالم. واستعرض اللقاء آليات الاستثمار في الحرف اليدوية، وتنظيم معارض لهذه الصناعات في مختلف محافظات مصر، إلى جانب الاستفادة منها بالترويج الأمثل للحرف والمنتجات اليدوية الأصلية في مصر للحفاظ عليها من الاندثار. ورحبت الوزيرة بما قدمته د. هالة غنيم، مؤكدة أنها ستكون محل اهتمام كبير وسيتم عرضها على صانع القرار في كافة المؤسسات والجهات المعنية للاستفادة منها، مشيرة إلى أن مثل هذه المقترحات التي يقدمها علماء وأبناء مصر وخبرائها في الخارج تسهم في دعم الدولة والاقتصاد المصري، وتحقيق رؤيتها في تحقيق التقدم المستهدف.

2- ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" في إطار استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل، وتعزيز ربط المصريين بالوطن الأم وتذليل ما يواجهونه من تحديات، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء تفاعليا عبر الـ «فيديو كونفرانس» مع رموز وأبناء الجالية المصرية في كل من اليابان و كوريا الجنوبية. وخلال اللقاء، وعدت وزيرة الهجرة بالتواصل مع وزير الطيران للنظر في توفير رحلات مباشرة من القاهرة إلى سول واستدامة تلك التي تنطلق من طوكيو، أو أن يكون نفس الخط يمر على المدينتين لما له من أهمية لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري، و توفير رحلات شارتر من سول إلى طوكيو، ومنها إلى القاهرة. وفي الختام، أكدت الوزيرة أن كل ما تم اقتراحه سيلقى عناية كبيرة، فيما يتعلق بتعميق التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، مثمنة مختلف المقترحات التي عرضها المصريون بالخارج، ومن بينها تبني استراتيجية وطنية موحدة للتسويق للدولة المصرية، وتكثيف الجهود للترويج لما تمتاز به مصر من ميزات، مؤكدة أن المصريين بالخارج شريك أساسي في معادلة التنمية.

3- شددت وزارة الهجرة على كل المواطنين المقيمين خارج مصر، والراغبين في التسجيل في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، بضرورة توخي الحذر من بعض حالات النصب والاحتيال التي تُمارس بحجة تسريع الحصول على الموافقة، أو تسريع تحويل فرق الوديعة أو تسريع وتيرة الإجراءات وتخليص الأوراق المطلوبة نظير مبلغ مالي، موضحة أن التكلفة والمبالغ المطلوبة هي التي يتم تحديدها عن طريق التطبيق الخاص بالمبادرة، وما يعادل قيمة الوديعة التي يتم ربطها كوديعة يتم استردادها بعد 5 سنوات، وأنه غير مطلوب من المستفيدين بالمبادرة أية مبالغ أخرى دون ذلك.

4- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في "إفطار المطرية" تلبية لدعوة أهالي عزبة حمادة بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، والذي يُعقد للسنة العاشرة على التوالي تحت شعار: "للسنة العاشرة.. جيرة وعشرة". وأكدت الوزيرة أن مصر علمت العالم كله التسامح والفرح بقدوم مختلف المواسم الدينية دون تفرقة، مشيرة إلى أنها مثل كل المصريين تنتظر قدوم شهر رمضان لترى الأجواء الروحانية والزينة والأنوار والفوانيس. ومن ناحيتهم، أعرب أهالي المطرية عن شكرهم للسفيرة سها جندي لتشريفها وحضورها مأدبة الإفطار، حيث تعد أول وزيرة في الحكومة المصرية تشارك في هذا الإفطار.

5- على هامش حفل "إفطار المطرية" الجماعي، أدلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بتصريحات خاصة لقناة "الشرق" ولموقع "تيليجراف مصر"، حيث أشادت سيادتها بتنظيم حفل الإفطار وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال لدى أهالي عزبة حمادة بالمطرية، معربة عن بالغ سعادتها لدعوتها وحضورها الإفطار، ومشيرة إلى أن فعاليات حفل الإفطار تم بثها على المنصات الرسمية لوزارة الهجرة حتى يشاهدها 14 مليون مصري بالخارج ويفتخر بأبناء وطنه ذوي الدم الواحد والنسيج الواحد، وقالت: "هذه هي مصر الحقيقية".

6- قامت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،، بزيارة تفقدية لمستشفى الناس لعلاج أمراض القلب للأطفال، لبحث سبل التعاون المشترك بهدف تقديم الدعم اللازم للمستشفى من خلال دعوة الأطباء المصريين المتميزون بالخارج. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمؤسسات الطبية التي تسعي لتقديم الخدمات العلاجية المتميزة للمواطن المصري مثل مستشفى الناس لعلاج أمراض القلب للأطفال بالمجان، من خلال الترويج لهذه الصروح الطبية المتفردة، في أوساط المصريين بالخارج، ودعوة الأطباء والمتخصصين في المجالات الطبية التي تقدمها المستشفى للاستفادة من خبراتهم العلمية المتراكمة، بالاعتماد على قاعدة بيانات وزارة الهجرة الخاصة بالأطباء المصريين بالخارج، بهدف تبادل الخبرات العلمية والبحثية لتقديم الرعاية الطبية لأكبر عدد من المستحقين وتدريب الكوادر الطبية.

7- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في احتفالية يوم الدبلوماسية المصرية، والذي يوافق 15 مارس من كل عام، بدعوة كريمة من معالي وزير الخارجية الوزير سامح شكري، وبحضور ومشاركة لفيف من السادة وزراء الخارجية السابقين، وأعلام الدبلوماسية المصرية. وأعربت الوزيرة عن خالص تقديرها لمعالي الوزير سامح شكري، على الدعوة لحضور هذه المناسبة الغالية، مؤكدة أنه مهما طال الزمن وشاركت كل عام في فعاليتها، فلن تتغلب أبدا على مشاعر المحبة الغامرة والتقدير الكبير لهذه المؤسسة العظيمة.

8- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في حفل الإفطار السنوي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة (GIZ)، الشريك الممثل للحكومة الألمانية في إدارة المركز المصري الألماني للتدريب والتوظيف وإعادة الإدماج، والذي أقيم بالمتحف القومي للحضارة المصرية. وأشارت الوزيرة إلى التطلع لاستمرار وتعزيز التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجانب الألماني للبناء على ما تحقق من نجاحات، وكذلك زيادة معدلات فرص العمل والتدريب والتأهيل لملائمة المهارات مع احتياجات سوق العمل الحقيقية.

9- بدعوة من جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في حفل الإفطار الذي نظمته الجمعية، بمشاركة السيد/ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ونخبة كبيرة من رجال الأعمال. وأوضحت الوزيرة أن رجال الأعمال المصريين، ومن ضمنهم رجال الأعمال في محافظة الإسكندرية، يلعبون دورا بارزا في النهضة التنموية التي تشهدها مصر في مختلف الأصعدة.

10- بدعوة من سفير بريطانيا لدي مصر، جارث بيلي، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في احتفالية أقامها ترحيبا بزيارة اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأمم المتحدة الي مصر، وبحضور نخبة من رموز المجتمعين المصري والبريطاني والمجتمع الدبلوماسي في مصر، مؤكدة أن أكثر ما يسعدها في هذه الاحتفاليات هو لقاء المتخصصين والدارسين المصريين والعلماء والأطباء والخبراء من المصريين الذين أثروا المجتمع البريطاني والمصري معاً، بعلمهم الغزير وكفاءاتهم النادرة.

11- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في الفعالية الرمضانية التي عقدتها مؤسسة وموقع القاهرة 24، بحضور وزيري المالية الدكتور محمد معيط، ومعالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي. وقالت الوزيرة إن المناقشات اتسمت بالثراء الشديد والتنوع والغني، وإن وسائل الإعلام الحديثة في ضوء حرية تدفق المعلومات وعصر السماوات المفتوحة، باتت من أهم وأبرز الأدوات لانتقال الثقافات وتبادل الخبرات بين المواطنين في مختلف الدول.

12- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارًا خاصًا مع الإعلامي شادي الزيات في برنامج "صناع القرار" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، حيث تحدثت سيادتها في كل الملفات والقضايا التي تشغل بال 14 مليون مصري بالخارج، وكذلك المبادرات التي تتولى وزارة الهجرة تنفيذها، وكل الأنشطة والجهود التي نبذلها في سبيل رعاية الجاليات المصرية في الخارج وربطهم بالوطن وإدماجهم في عملية التنمية.

13- بدأت وزارة الهجرة حملة ترويجية على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" والتي تنتهي في 28 أبريل 2024، وذلك لضمان وصولها إلى أكبر عدد من الذين لم يستطيعوا الاستفادة من المبادرة في مراحلها السابقة، حيث يستطيع أي مصري مقيم بالخارج (أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج) يستجلب سيارة إلى مصر بعد إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة، وبخفض القيمة الجمركية 70%، أي سداد 30% من قيمة الجمارك في شكل وديعة بالعملة الأجنبية.

14- تواصل وزارة الهجرة نشر حلقات "حواديت ماما سماح" مع الكاتبة والأديبة سماح أبوبكر عزت في شهر رمضان بالتعاون مع جريدة الوطن، وذلك على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" كل سبت وأحد من الشهر الكريم، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، على أن تُعاد 7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا. هذا وقد تم نشر قصتين إحداهما بعنوان "علي وصديقه الذكي" والأخرى بعنوان "البيت الذهبي".