مسلسل الكبير أوي 8| مربوحة تخفي على الكبير موضوع الغوريلا

شهدت الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل “الكبير أوي 8” اخفاء مربوحة على الكبير موضوع الغوريلا التى طلبتها أونلاين، وكان قصدها تطلب قردا وجاء لها غوريلا بالخطأ خلال أحداث الحلقة الحادية والعشرين من الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة on.

وافتكر الكبير أن المطاريد نزلوا إلى المزايطة و دخلوا الدوار لكن مربوحة قالت له أن من يصوت قريبتها غوريا وجاءت من مدغشقر حتى تخفى أمر الغوريلا.

وطلب الكبير من هجرس أن يكون مع مربوحة فى السوق و يراقبها حتى لا يتعرض لها المطاريد، و سأل الكبير جونى و هجرس عن الأموال و يسلموها إلى تاجر المبيدات من أجل أن يقضى على حشرة الحفار ولكنهم اتلخبطوا واشتروا ماكينة الحفار.

وسيطرت الأجواء الكوميدية على البرومو التشويقى لمسلسل “الكبير أوي 8” بطولة النجم أحمد مكى المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.



مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تعرض قناة "on" الفضائية حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، وذلك في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.