عبدالناصر زيدان يعتذر لأبوالمعاطي زكي والأخير يعلق

حل الإعلاميان الرياضيان عبدالناصر زيدان وأبوالمعاطي زكي، اليوم الأحد، ضيفين، في الحلقة الحادية والعشرين من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

واعتذر عبد الناصر زيدان لأبو المعاطي، قائلا: "حقك عليا وعلى مهلك عشان انت تعبان" وذللك بعد تهديد رامز جلال لهما بالكلب نيوتن في فقرة المشاية ودخولهم النفق.

وبكى زكي بشدة من قائلا لعبد الناصر زيدان: "انت بتقول عليا انا ببيع نفسي؟".

وهدد رامز جلال الثنائي عبدالناصر زيدان وأبوالمعاطي زكي بالتمساح الصغير، ليجبرهم على إنهاء الخلاف بينهما، ليرد أبو المعاطي زكي قائلا: "بيعتذرلي ويرجع يشتمني تاني".

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

تقوم فكرة البرنامج على استضافة الفنان رامز جلال ضيفين من مشاهير الإعلام والفن والرياضة، ويأتون له على أساس برنامج حواري، ثم يتفاجئ الثنائي في المقلب ويتفاجأن أنهم في برنامج يحمل اسم رامز جاب من الآخر، حيث يمرون خلال المقلب بـ زحليقة أكوا بارك ثم السقوط على مشاية كهربائية سريعة وقريبة من كلب مصروع، ثم الدخول في نفق صغير به رائحة كريهه، ثم حبسهما في غرفة صغيرة وينزل عليهما رامز بعض الحيوانات، ويواجهما بنعامة، ثم يجلسان على كوبري ويسقطان من عليه في بحيرة ماء.

أجواء برنامج رامز جاب من الآخر

وبرنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" يشهد كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ضحايا برنامج رامز جاب من الآخر

ومن ضحايا برنامج رامز جاب من الآخر هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.