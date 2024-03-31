وكيل زراعة الغربية يتابع صرف الأسمدة وتسليم كارت الفلاح

تابع الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية من داخل غرفة عمليات مديرية الزراعة بالغربية تسليم كروت الفلاح وحركة صرف الأسمدة للمزارعين قبل انتهاء الموسم الشتوي، بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة.

وكان عدد من المزارعين اشتكوا من عدم استلام كرت الفلاح، وتقدمت النائبة أمال عبد الحميد بطلب إلى وزير الزراعة عن تأخر وصول كارت الفلاح لمعظم المزارعين ووجود تزاحم على البنوك التى تصرف الكروت.

وقالت النائبة إن مديرية الزراعة بالغربية قد سلمت بالفعل الكارت لمعظم المزارعين في كفر الزيات ومعظم مدن وقرى الغربية.

وطالبت بضرورة توصيل كروت الفلاح للبنوك التي لم تصلها بعد حتى يتسنى للمزارعين صرف مخصصاتهم وخدمة أراضيهم.

وقد شهدت مديرية الزراعة بطنطا اقبالا كبيرا من المزارعين لصرف الاسمدة قبل انتهاء الموسم الشتوي.