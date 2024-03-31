مد أجل الحكم على المتهم بـ"تلحين القرآن الكريم"

قررت محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، مد أجل الحكم فى استئناف الملحن أحمد حجازي على حكم بحبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان وتلحين القرآن الكريم لجلسة 21 أبريل.

بدأت الأزمة عندما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه ملحن يدعى أحمد حجازي، يقوم بقراءة القرآن على أنغام العود برفقة منشدين وقراء، بزعم تدريبهم على المقامات.

أثار الفيديو غضبًا واسعًا وسط مطالب بالتحقيق مع الملحن بتهمة الإساءة للقرآن الكريم وتدنيسه.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ إلى نيابة النزهة الجزئية ضد المتهم بتلحين القرآن على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل ما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية، لما في القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمهما كل الأديان، حسب صحيفة الدعوى، وأسندت النيابة للمتهم ارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيهًا بالأغنى.

بلاغ للنائب العام ضد ملحن القرآن:

تقدَّم الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، ببلاغ للنائب العام ضد صاحب الواقعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي (ملحن ممسكًا بالعود ويقرأ القرآن بالموسيقى).

أكد الشيخ محمد حشاد، أن ما حدث يتنافى مع قدسية القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل، موضحًّا أنه قام بالتواصل مع نقيب الموسيقيين وعدد من العلماء حول الواقعة، وذلك للحفاظ على الدستور السماوى (القرآن الكريم) الذى هو كلام الله عز وجل، الذى ينبغى على من يقرأه أن يكون على وضوء وأن يقرأه بخشوع قلبى.