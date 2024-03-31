م... الآخر

الأحد 31/مارس/2024 - 05:52 م 3/31/2024 5:52:22 PM

حتى لا تتهم البنوك بالنصب، مع ارتفاع أو انخفاض الشهادة المتغيرة يجب أن تقرأ هذه السطور، فكثير من عملاء البنوك لا يعلمون شروط وأحكام كل منتج أو خدمة.

ولهذا يجب أن نكون على علم بطبيعة كل منتج أو خدمة مقدمة للبنك، ويكون السؤال دائماً عند الخروج من هذا المنتج ما هو الخسارة التى أتعرض لها.

وأتحدث هنا عن الشهادات المتغيرة، التى دائماً ما تكون محل اتهام مباشر للبنوك، والسبب هو عدم معرفة طبيعة هذه الشهادة وأحكامها وشروطها.

والبنوك تتيح أمام العميل خيارين شهادة ثابتة ومتغيرة فما الذى يجب أن أعلمه عن هذه الشهادات.

الذى يجب أن تعلمه أن الشهادة المتغيرة عائدها متغيرة أو الفائدة متغيرة بمعنى أن يمكن أن تستثمر فى هذه الشهادة وأنت تعلم أن العائد 28 بالمئة ثم بعد عامين تجده 14 بالمئة.

ويمكن أن تستثمر فى هذه الشهادة والعائد 9 بالمائة ثم تجده 27 بالمائة هل هذا يحدث نعم يحدث وحدث وسيحدث لأنها شهادة متغيرة.

أما الشهادة الثابتة فهى ثابتة حتى نهاية المدة المتفق عليها مع البنك، بمعنى أن الاتفاق على فائدة 30 بالمائة ستظل حتى نهاية فترة الشهادة ولن تتغير

فأيهما أفضل، من المؤكد أنك ستقول الثابتة؟ ولكن الأفضل يتوقف على عوامل كثيرة منها توقعاتك أنت لتحركات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

ففى وقت كانت الشهادات الثابتة 11 بالمئة ثم تحركت أسعار الفائدة ووصل إلى 23 بالمئة، هنا تعتبر عيبا، ولكن قد تكون الشهادة حاليا 30 بالمئة وتحركات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة نحو الانخفاض وقد تصل إلى 14 بالمئة هنا تكون ميزة

ومعرفتك بطبيعة كل وعاء ادخارى بالبنك يجعلك تتقبل المخاطر وتقلبات أسعار الفائدة، وتضع الأمور فى نصابها الصحيح

لهذا من المفترض أن شراء الشهادات ذات العائد المتغير يرتفع إذا كانت التوقعات بارتفاع الفائدة خلال السنوات القادمة، وتنخفض إذا كان اتجاه البنك المركزى نحو خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة

ولكن هل هذا يحدث أعتقد لا؟

لماذا لأن الكثير يقبل على الشراء دون دراسة أو حتى التفكير فى مستقبل الفائدة خلال الفترة القادمة، أو يتعرف على شروط وأحكام هذا المنتج.

لهذا تجب معرفة الفرق بين الشهادة المتغيرة والثابتة، وإذا كنت فى حيرة من الاختيار نوعاً ما بين الاثنين.