جامعة المنصورة تناقش تطوير منظومة الطلاب الوافدين

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم اليوم الأحد اجتماعاً مع إدارة الطلاب الوافدين ، عقب اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد من مجلس الجامعة ، و ذلك لاستعراض ملف الطلاب الوافدين، و مناقشة خطة إدارة الوافدين خلال الفترة القادمة، كما تناول اللقاء عرض لبعض الأمور التنظيمية و الإجرائية للعمل على توفير المزيد من الرعاية للطلاب الوافدين ، و وضع خطة لجذب أعداد أكثر من الطلاب الجدد .

حضر الإجتماع الدكتور المعتصم بالله مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين ، الدكتورة شيماء عبد الوهاب ، الدكتور أحمد صالح نائبا المشرف العام ، محمد النجار مدير مكتب الوافدين ، الدكتورة علياء عبد العال مدير إدارة شئون الطلاب الوافدين، هانى السيد سعد منسق الشئون الاجتماعية ، سمر صلاح منسق شئون الرعاية الصحية .

و تم خلال الاجتماع عرض خطة إعادة هيكلة إدارة الوافدين متضمنة : استحداث إدارات جديدة لخدمة الطلاب الوافدين ، مناقشة الخطة و السياسات المستقبلية لجذب الطلاب الوافدين ، في إطار رؤية الجامعة لتطوير إدارة الوافدين و الخدمات المقدمة

و أكد الدكتور شريف يوسف خاطر ، أن الاهتمام بالطلاب الوافدين يأتي على رأس أولويات جامعة المنصورة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، و فى ضوء إستراتيجية مصر 2030 ، و الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي و التى حرصت على الاهتمام بملف الطلاب الوافدين من خلال وضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية في مصاف نظيراتها الدولية، و جعل مصر مركزًا إقليميًا و دوليًا لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم ، بما ينعكس على العملية التعليمية و القدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم ، و تحت مظلة مبادرة "ادرس في مصر" و التي أطلقتها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، باعتبار الطلاب الوافدين هم سفراء لمصر فى بلادهم و يمثلوا قوة تسويقية كبيرة لها فى دول العالم .

و أكد رئيس جامعة المنصورة حرص على الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين ، و الاهتمام بالخدمات المقدمة لهم ، مضيفاً أن جامعة المنصورة تشهد نقلة نوعية في استحداث عدد كبير من البرامج التعليمية بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي .

و أشار الدكتور المعتصم بالله مصطفى أن إدارة الوافدين ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع آليات حديثة لتطوير منظومة الوافدين لرفع مستوى الخدمات التعليمية ، و تيسير إجراءات القبول و التسجيل كما ستعمل على تعزيز الدعم الأكاديمي و الإجتماعي ، بالإضافة إلى تعزيز توفير فرص التفاعل الثقافي و الترفيهي و التي تسهم في تعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب.