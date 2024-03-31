نائب محافظ البحيرة تؤكد استعداد المحافظة لتطبيق قانون التصالح

عقد اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة وذلك برئاسة الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بحضور اللواء/ محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع على استعدادات المحافظة لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022 وتكثيف جهود كافة الجهات المعنية لبناء المستشفيات الجديدة وتطوير المستشفيات القائمة حتى تسطيع مواكبة الزيادة السكانية وتغطية مشروع التأمين الصحي لجميع المواطنين.

كما شددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف تنفيذ أي مقابر جديدة لحين وضع منظومة جديدة لإنشاء وإدارة المقابر بالمحافظة.

- تسجيل كافة الأراضي الفضاء المملوكة لجهات الدولة بالشهر العقاري وإعفاء جهات الدولة من رسوم التسجيل والرسم المساحي لقطع الأراضي المملوكة لها حفاظاً على أصول الدولة.

حيث وجهت بلبع تسهيل إجراءات ترخيص دور المسنين و تنفيذ عربات الطعام المتنقلة بمبادرة (إيجي ترك)

كما وجهت نائب محافظ البحيرة باستمرار حملات غلق المعابر الغير شرعية على حرم السكة الحديد والمرور الدوري على المعديات ومراجعة تراخيصها.

كما تم استعراض التقارير الخاصة بإدارة أملاك الدولة لموقف (التعديات/ التقنين) وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذا عرض تقرير عن الموقف التنفيذي لقانون المحال العامة قانون 154 وتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

كما تم استعراض ومناقشة طلب اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بمدينتي (وادى النطرون وحوش عيسى) وإقامة مجمع مواقف سيارات جديد على قطعة أرض أملاك دولة (ملك الوحدة المحلية بحوش عيسى) تبلغ مساحتها(42166) م 2 تقريبا.

تخصيص قطعة أرض بمركز ادكو على مساحة 1000م لإقامة مشروع حفظ وتصنيع التمور لصالح مديرية الزراعة.

وكذا تخصيص قطعتين أرض أملاك دولة بمساحة 400 م لإنشاء وحدة إسعاف ونقطة إطفاء بقرية محلة الأمير التابعة لمركز ومدينة رشيد، بالإضافة إلى إنشاء مجمع ثقافي بمدينة رشيد على قطعة أرض بمساحة (920م) ،وإقامة مدرسة ياباني على قطعة أرض بقرية لقانه.

وتخصيص قطعة أرض على مساحة 152م داخل الحيز العمراني بقرية إدفينا لإقامة مكتب بريد عليها.

وإطلاق اسم الشهيد / عبد الوهاب بحيرى السيد جمعة على مدرسة أبو خطوة للتعليم الأساسي بمركز دمنهور.