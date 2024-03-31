طرق التقديم على أراضي الإسكان المطروحة للأفراد بالمدن الجديدة 2024

تستعد وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غدًا الاثنين، لطرح التخصص الفوري الرابع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم.

رابط التقديم على أراضي مسكن

ويمكن للراغبين في حجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، ضمن برنامج “مسكن”، تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز ( من هنـــــــــــا)، وذلك بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض).

أماكن طرح قطع أراضي الإسكان

بحسب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الإسكان، فإن الطرح الرابع، يضم 1747 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي:

65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (6 أكتوبر - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان).

826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (برج العرب الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - ملوى الجديدة - الفشن الجديدة - أخميم الجديدة).

856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - بدر - غرب قنا - طيبة الجديدة).

خطوات حجز قطع أراضي الإسكان

تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، والتي ستتم بداية من يوم غد الإثنين 1 أبريل 2024، ولمدة شهرين حتى 30 مايو المقبل، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز ( من هنـــــــــــا)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

من ثم يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد).

استيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي).

ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لبقية ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لبقية ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

جدية حجز قطع أراضي الإسكان