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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي 2007 يفوز على فينورد الهولندي ويتوج ببرونزية بطولة زد الدولية

إنبي 2007
إنبي 2007

نجح فريق إنبي لكرة القدم تحت 2007 عامًا، في تحقيق المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية لبطولة زد الدولية الودية.

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ليفربول يتعادل مع برايتون في الشوط الأول


جاء فوز النادي البترولي بالمركز الثالث، في بطولة زد الدولية الودية، بعدما حقق الانتصار على فينورد الهولندي بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت على مجمع ملاعب نادي زد، وذلك ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة .
جاء هدفي إنبي عن طريق اللاعب إبراهيم عبد الفتاح، بينما حصل اللاعب كريم أسعد على جائزة أفضل لاعب فى مركز الظهير الأيسر بالبطولة.
ونجح قطاع الناشئين بنادي إنبي في تحقيق نتائج مميزة خلال الموسم الحالي، بعد الدعم الكبير من مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعي، والذي يستمر في تقديم ومنح قطاع الناشئين دعمًا معنويًا وماديًا كبيرًا.

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