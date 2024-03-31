وكيل صحة سوهاج يتفقد الوحدات الصحية بمركز أخميم

تفقد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، الموافق 31 من شهر مارس الجاري، خلال جولة ميدانية مفاجئة 4 وحدات صحية تابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج، وهي الوحدة الصحية بجزيرة محروس، والوحدة الصحية بآبار الملك، والوحدة الصحية بآبار الوقف والوحدة الصحية بقرية نيده، تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم.

وواصل وكيل وزارة الصحة إحالة المخالفين للتحقيق وذلك لإعادة الإنضباط لافتاً أنه في حال تكرار العاملين لنفس المخالفات سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية مناشداً جميع العاملين بالانضباط وتقديم الخدمات المنوطة بهم لأهالينا من المرضى.





وأحال الدكتور أحمد محروس عددًا من العاملين غير المنتظمين في العمل بالوحدات المذكورة للتحقيق الفوري موجهاً بتطبيق اللوائح والقوانين تجاههم.





كما أشاد وكيل صحة سوهاج بالانضباط بوحدة قرية نيدة وتواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية بالوحدة وتقديمهم للخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه.





وفي ذات السياق واصل مساء أمس السبت الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج زيارته المفاجئة على المنشأت الصحية بالمحافظة ورافقه خلال الزيارة الدكتورة شيرين عايد عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة حيث تفقد مستشفى المنشاه المركزي وتابع الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين على أرض الواقع وكذلك الإطمئنان على انضباط الأطقم الطبية والفنية والإدارية خلال النوبتجية المسائية.





وتفقد الدكتور أحمد محروس سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات والنساء والأشعة والقسم الداخلي موجها بالإلتزام بالزي الخاص بالفريق الطبي والمتابعة المستمرة لتطبيق سياسة مكافحة العدوي ورفع مستوي النظافة بالمستشفى.





وأحال وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج أحد أطباء النوبتجية المسائية وكذلك مسئول نوبتجية بنك الدم للتحقيق لعدم التواجد والغياب عن النوبتجية المكلفين بها.

وأكد الدكتور أحمد محروس أن الزيارات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها مستمرة ليلا نهارا لضبط سير العمل بكل المنشأت الصحية وللمواطن حق الحصول على الخدمة الطبية التي تليق به لافتاً إلى أن تلك الجولات تأتي بتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة بالمنشآت الصحية بجميع أرجاء المحافظة.