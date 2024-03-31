سهرة رمضانية فى مطرانية الكاثوليك بأسيوط ضمن مبادرة "حوارنا سلام"

لقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية

نظمت اللجنة المصرية للعدالة والسلام بأسيوط سهرة رمضانية بقاعة السمائيين بمطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط، ضمن فعاليات مبادرة "حوارنا سلام" لقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية بمحافظة أسيوط التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع ورعاية مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد".

جاء ذلك بحضور لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية من بينهم مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بمحافظة أسيوط والقمص مرقس يوسف راعي كنيسة الرسولين بطرس وبولس بأسيوط الجديدة ومدير مكتب العدالة والسلام بأسيوط والقس هاني سند راعي الكنيسة الإنجيلية الرابعة بأسيوط وعقيل اسماعيل المنسق العام للاتحاد العربي للتطوع بمصر وناهد عزيز المدير التنفيذي للمبادرة ومسئول بمكتب العدالة والسلام ومنسقي المبادرة والمتطوعين والشباب والفتيات المشاركين المستهدفين في المبادرة.

بدأت الفعالية بكلمة ترحيب بالحضور من القمص مرقس يوسف راعي كنيسة الرسولين بطرس وبولس بأسيوط الجديدة ومدير مكتب العدالة والسلام بأسيوط عبر خلالها عن مدى السعادة بهذا التجمع من مختلف الفئات من الشباب والفتيات فضلاً عن حرص المسئولين التنفيذيين بالمحافظة على الحضور متمنياً استمرار روح الاخاء والمحبة بين الجميع وأن تكون مصر في رخاء وماعية من الله.

وتضمنت الفعاليات؛ فقرات فنية وثقافية من بينها عروض فرق التنورة وعزف الموسيقى العربية والأغاني الوطنية والتواشيح والإنشاد الديني والترانيم من فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني للتأكيد على روح المحبة والإخوة بين الأقباط والمسلمين في ليلة رمضانية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي في جو يسوده المحبة والود والسعادة بين الجميع حيث أشاد الحضور بالفعاليات والاحتفال على مدار 3 أيام متتالية من الانطلاقة الأولى لمبادرة "حوارنا سلام" ، كما شهدت الاحتفالية إلقاء "مريم صفوت" طالبة وإحدى المشاركات في المبادرة لقصيدة شعرية تأليف مينا مجدي تؤكد خلالها على وحدة نسيج الوطن الواحد.

وكانت اللجنة المصرية للعدالة والسلام بأسيوط قد أعلنت عن تدشين مبادرة "حوارنا سلام" لقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية بمحافظة أسيوط بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع ورعاية مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد" حيث أن المبادرة تهدف إلى نشر رسائل توعوية تعزز قبول الاختلاف، ومناهضة التطرف، واحترام الآخر وتعزيز القيم الإيجابية وذلك بمشاركة حوالي 300 شاب وفتاة في محافظة أسيوط من سن ١٨ : ٤٠ عام متنوعي الفئات والثقافات بحيث يتم مراعاة الاختلاف الجندري والعقائدي والثقافي (ذكور واناث ، مسلمين ومسيحيين ، أصحاء وذوي احتياجات خاصة ، ...) وغيرهم وذلك خلال الفترة من مارس إلى أغسطس ٢٠٢٤م.