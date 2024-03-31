قافلة دعوية من وعظ الأزهر إلى شفاء الأورمان لدعم محاربي السرطان

استقبل مستشفى شفاء الأورمان وفد من إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف بمحافظة الأقصر؛ لدعم مرضى الأورام السرطانية نفسيا ومعنويا الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى.



وتحدث وفد إدارة الوعظ بعلماء وأئمة للحديث مع المرضي عن الصبر على الابتلاء وأحاديث أخرى تهدف لرفع الحالة المعنوية للمرضى وكذلك توجيه النصح والإرشاد على تحمل البلاء ليكون دافعا كبيرا في مواجهة المرض والشفاء منه، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حالتهم الصحية خلال مشوارهم العلاجى.



وأكد وفد الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف، على أن هذه الزيارة تأتى إطار تخفيف المعاناة عن كاهل المرضى والعمل على رسم البسمة على شفاههم وجبرً خواطرهم، وللتأكيد على أن زيارة المريض سنة نبوية، وفيها الدعاء للمرضى بالشفاء، وأيضا للتأكيد على تعزيز قيم التعاون، واكد وفد الوعظ والإرشاد على أن هذا الدعم النفسي والمعنوي للمرضى والمحيطين بهم، لا يقل أهمية عن العلاج الدوائي أحيانا، مؤكدين أن الكلمات الإيجابية المنتقاة تساعد المرضى على سرعة الشفاء وتحدث فروقا كبيرة في تطور حالتهم الصحية نحو الأفضل.

فيما أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على أن مثل هذه الزيارات من الازهر الشريف وتنظيم القوافل الدعوية والدينية مهمة جدا للمرضى والتى تؤثر على حالتهم المعنوية، وتساهم في تحسين الحالة الصحية لهم.

ووجه فؤاد الشكر لوفد الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف في الأقصر على جهودهم واهتمامهم بمرضى السرطان في الصعيد، مثمنا دورهم في دعم مرضى السرطان في الصعيد.