بالتفاصيل.. رحلة أحمد رفعت من الموت إلى بطل التريند

حالة من الجدل، تسيطر على الشارع الرياضي المصري، بعد زيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، إلى أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، الذى تعرض مؤخرًا إلى أزمة صحية خطيرة، كادت أن تنهى حياته، وانتقل على إثرها إلى المستشفى ليتم علاجه حتى نجح الفريق الطبي في إنقاذه واستقرار حالته الصحية حتى الآن.

ومثلت زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أحمد رفعت، فى المستشفى، جدلا واسعا، مما جعله تريند على منصات التواصل الاجتماعي حتى أصبح حديث الصباح والمساء في الشارع الرياضي المصري.

فيرى البعض أن زيارة وزير الرياضة، بمثابة شو إعلامي، فيما تعرض لهجمات شديدة من البعض مما أثار غضبًا شديدًا من أسرته.

ويرى البعض الآخر، أن زيارة الوزير للاطمئنان على صحة رفعت وليس له أى علاقة بجدول أعماله أو إثارة بلبلة وافتعال أزمة فهى بداعى الإنسانية.

زيارة وزير الرياضة

وأوضح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن زيارة الوزير أشرف صبحي لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر في المستشفى، لم تكن الأولى، فالوزير متابع لحالة اللاعب بشكل دقيق منذ البداية من الإسكندرية إلى القاهرة.



وأضاف محمد الشاذلي: "الزيارة اليوم كانت بعد تواصل مع مسئولي مستشفى وادي النيل بشأن حالة اللاعب اليوم والتي أصبحت مطمئنة وهي الأفضل منذ اليوم الأول ونشر الصور جاء لطمأنة الجماهير على حالة اللاعب بعد فترة القلق".



تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

وكشف الفريق الطبي المعالج لحالة اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، بمستشفى زمزم التحصصي، آخر تطورات تفاصيل حالته الصحية.

وأكدت: "أنه يخضع حاليًا لبعض الفحوصات الطبية، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للاعب فيوتشر شديدة الخطورة ولا نريد عدم الاستعجال حتى لا يتكرر له ما حدث.

موعد خروج أحمد رفعت

وأكد الطبيب المعالج لـ "أحمد رفعت"، لاعب مودرن فيوتشر، أنه سيتم تحديد موعد خروج رفعت من المستشفى بعد يومين أو ثلاثة أيام.



وأوضح: "أن رفعت لن يخرج من المستشفى إلا بعد الاطمئنان على جميع الوظائف في الجسم، والتأكد من سلامته".

حالة أحمد رفعت الصحية

وأصبحت الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، هي الأحسن منذ أن تعرض إلى حالة من التوقف المفاجئ للقلب، لافتا إلى استجابة اللاعب للأطباء والعلاج، مشيرًا إلى أن وجود أسرته بجواره له دعم نفسي كبير خاصة والدته.

هيثم عرابي

وكتب هيثم عرابي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “يا سيادة الوزير أسرة أحمد كانت رافضة أي صور لرفعت حاليا، والله مينفعش اللي حصل دا.. الحاج محمد مصيلحي وكابتن الخطيب في زيارتهما مخدوش مصور معاهم أو حتي كان في أي حد يصور بتليفون وفين في الرعاية الخاصة”.

وتابع: "احترام مشاعر الناس أهم من أي ترند أو صورة، موقف غريب، قبل كدا شخصية معروفة حاول يدخل لأحمد بمصور وكلنا كنا هناك ورفضنا خاصة أخوات أحمد وأسرة أحمد في حالة سيئة جدا بسبب الصور.

زيارة الخطيب

وحرص محمود الخطيب على زيارة أحمد رفعت في أحد مستشفيات القاهرة للاطمئنان على حالته الصحية في تواجد هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي فيوتشر،و أسامة حسني مهاجم الأهلي السابق.





وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "من أول يوم اتصل محمود الخطيب ليتابع حالة اللاعب واتصل بـ وليد دعبس وبي، وأسامة حسني تواصل معي أكثر من مرة".

وأضاف: "محمود الخطيب كان سيأتي للإسكندرية لكي يزور رفعت وأبلغته أننا سنأتي للقاهرة، وجاء بعد صلاة الجمعة وظل لمدة نصف ساعة مع رفعت، واللاعب كان سعيدًا بالنقاش معه".

وأوضح: "الخطيب قال لـ أحمد رفعت إنه منذ عامين كان سينضم للنادي الأهلي، ونحن كنا مستمتعين بالحوار الذي دار بينهما".

مودرن فيوتشر

و أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس عن ختام المرحلة الأولى لعلاج أحمد رفعت لاعب الفريق الأول والمنتخب الوطني وخروجه من مستشفى زمزم بالأسكندرية ونقله إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة لإستكمال رحلة العلاج والفحوصات.

وينتهز نادي مودرن فيوتشر ليشكر جميع الطاقم الطبي الذي قام بعلاج أحمد رفعت خلال الفترة الماضية وبما يدل على كفاءة جميع العاملين بالطاقم الطبي في مصر أعانهم وحفظهم الله.