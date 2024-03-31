تكثيف أعمال الطرق والمرافق بالمناطق المضافة للشروق والعبور الجديدة

كثف جهاز مدينتي الشروق والعبور الجديدة، أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة للمدينتين، لسرعة توفيق أوضاعها، وذلك فى إطار دفع إجراءات التقنين وتحقيق التنمية بمناطق الامتداد المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بهدف تنميتها، والتخطيط الجيد لها.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشـروق، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى لتغذية منطقة الرابية احدى مناطق الامتداد المضافة لكردون مدينة الشروق.

وتابع رئيس جهاز مدينة الشروق، أعمال الحفر والتجهيز الخاصة بمد المواسير لخط التغذية الناقل للمياه، والذى يبلغ طوله حوالى 1700 مترا، وبقطر 710 أمتار.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الأعمال تبدأ من واجهة المنطقة المطلة على طريق القاهرة/الإسماعيلية، مروراً بالطريق الرئيسى، والذى ينتهى عند المدخل المطل على طريق "جنيفة".

وشدد رئيس جهاز مدينة الشروق، على الشركة المنفذة بالالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للتنفيذ، نظراً لأهمية المشروع، وما يحققه من تنمية مطلوبة بتلك المناطق، تسهم فى تحويلها إلى مناطق حضارية.

وقام الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة مرورية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات الطرق بالمدينة، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لأعمال ترفيق مناطق جمعية الأمل والطلائع والقادسية بالمدينة، وذلك في إطار سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، واستكمالاً لخطة تقنين الأوضاع.

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، في جولته، الأعمال الجارية على طريق R3 بطول 5.8 كم، المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي، وطريق R6 والمار بمنطقة القادسية وصولاً إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك طريق R4 بطول 11.2كم الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ الحل العاجل لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة من رافع الشروق، وأعمال تنفيذ المرافق وفرمة الطرق للمجاورات (٢٠٩ - ٢٧٦ - ٣٥٠ - ٤٠٠ - ٤٥٠ - ٥٠٠) بمنطقة الأمل، تمهيداً لتسليم قطع الأراضى بها قريبا.

وشدد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على الشركات المنفذة استمرار تكثيف المعدات للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقاً للبرامج الزمنية.