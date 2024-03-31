رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات الطرق والمرافق بالمدينة

قام الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة مرورية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات الطرق بالمدينة، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لأعمال ترفيق مناطق جمعية الأمل والطلائع والقادسية بالمدينة، وذلك في إطار سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، واستكمالاً لخطة تقنين الأوضاع.

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الأعمال الجارية على طريق R3 بطول 5.8 كم، المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي، وطريق R6 والمار بمنطقة القادسية وصولاً إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك طريق R4 بطول 11.2كم الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.

وتفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ الحل العاجل لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة من رافع الشروق، وأعمال تنفيذ المرافق وفرمة الطرق للمجاورات (٢٠٩ - ٢٧٦ - ٣٥٠ - ٤٠٠ - ٤٥٠ - ٥٠٠) بمنطقة الأمل، تمهيداً لتسليم قطع الأراضى بها قريبًا.

وشدد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على الشركات المنفذة استمرار تكثيف المعدات للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقاً للبرامج الزمنية.