يسرا اللوزي لـ"الوفد": مسلسل "صلة رحم" لم يشجع على تأجير الأرحام

عن دورها في صلة رحم

أكدت يسرا أن مسلسل صلة رحم لا يروج لفكرة تأجير الأرحام، فهو مجرد عرض لتلك الحالة في المجتمعات ليس إلا، وبالبحث قرأت قصص حقيقية لجأت لذلك لتحقيق حلم الأمومة ، بجانب عرض جوانب وظروف الحياة التي تجعل الأسرة تقدم على ذلك دون شعورهم بالصواب والخطأ فهم أمام حلم يتمنون تحقيقه فقط مهما كانت الطرق، وهذا ليس مبرر بالطبع.

جسدت يسرا اللوزي شخصية طبيبة نفسية “ليلى” التي فقدت جنينها نتيجة حادث سير مروع وأدت خطورة حالتها إلى إزالة الرحم بالكامل ، فيلجأ زوجها إلى تأجير رحم سيدة لتعويضها عن جنينها الذي خسرته.

وتحدثت يسرا اللوزي في تصريحات خاصة لـ"الوفد" عن كواليس دورها وقبولها في الدخول إلى زوايا قضية اجتماعية شائكة وجريئة، وعن الدوافع التي جعلتك تقبلين دور ليلى في “صلة رحم” قالت يسرا :"القضية في حد ذاتها وجرأتها وقلة تناولها في الأعمال الدرامية تكاد تكون غير متناولة مسبقًا، جعلني أتحدى نفسي في قبول الأدوار النفسية الصعبة التي تتعرض لصدمات قوية تجعلها تعتقد أن الحياة انتهت، وساعدني في ذلك كثرة الصدمات التي تعرضت لها في حياتي.

وتحدثت يسرا عن أصعب مشاهدها في المسلسل، قائلة:" مشاهد البكاء هي الأكثر صعوبة والذي جعلني اتقمصها بشكلٍ كبير هو تأثري بوفاة والدي يجعلني أدخل في نوبة بكاء أخرج منها بصعوبة، فعند فقدي لجنيني واستئصال رحمي داخل المسلسل كان الأصعب ثم مواجهة زوجي بفكرة تأجير رحم والخوف من تنفيذها".

وأعربت يسرا عن سعادتها في التعاون مع إياد نصّار ووصفت تلك الثنائية بالنضج الفني فهو شخص متقمص جدًا لأدواره ونتبادل ثقافتنا ومعلوماتنا الفنية سويًا في كواليس التصوير"، أما عن المخرج تامر نادي، قالت" يهتم بأدق التفاصيل على مستوى التمثيل أو التصوير لخروج المسلسل بشكل احترافي يقنع المشاهد ويجذب انتباهه".

وقالت يسرا عن كواليس استعداداتها لدور ليلى " كانت فترة التحضير من أصعب المراحل انعزلت تمامًا عن طبيعة حياتي اليومية لمدة تقرب الـ 10 أيام لدراسة وحفظ جوانب الشخصية جيدًا من الناحية النفسية والاجتماعية وتأهيل نفسي للدخول فيها بجانب بعدي عن أهلي وأسرتي بسبب السفر المتكرر إلى لبنان لمدة زادت عن شهرين.

وكشفت يسرا عن أهم عامل جذب لها في المسلسل بعد طبيعة الدور " أجواء تصوير أحداث المسلسل أشبه بالتجهيز لفيلم سينمائي فهو من 15 حلقة ووتيرة الأحداث سريعة فلا وجود لعامل المماطلة أو الحشو وبالتالي لن يتحقق عامل الممل في المسلسل.

وعن جرأة قضية المسلسل والخوف من ردود الفعل السلبية تحدثت يسرا، قائلة:" بالطبع تخوفت من وقع أحداث المسلسل على النشاهد خاصةً أنها قضية محرمة شرعًا وممنوعة قانونًا، لكن طريقة عرض القضية وسردها هي أكثر ماشجعني لتقديمها كمنا ذكرت سابقًا أنه مجرد عرض للقضية وليس تشجيع على الفكرة.

وأضافت “اخذنا القضية من جميع الجوانب الاجتماعية والقانونية والدينية، فأصبحت صورة كاملة لدى المشاهد عن تلك القضية التي من الممكن أن لايعلم عنها شيئًا والمسلسل قدم له ومضة ضوئية لمعرفة تفاصيلها، وذلك كان هدف فريق العمل بأكمله”.

وتحدثت يسرا عن أصعب مشاهدها في المسلسل، قائلة:" مشاهد البكاء هي الأكثر صعوبة والذي جعلني اتقمصها بشكلٍ كبير هو تأثري بوفاة والدي يجعلني أدخل في نوبة بكاء أخرج منها بصعوبة، فعند فقدي لجنيني واستئصال رحمي داخل المسلسل كان الأصعب ثم مواجهة زوجي بفكرة تأجير رحم والخوف من تنفيذها".

وأعربت يسرا عن سعادتها في التعاون مع إياد نصّار ووصفت تلك الثنائية بالنضج الفني فهو شخص متقمص جدًا لأدواره ونتبادل ثقافتنا ومعلوماتنا الفنية سويًا في كواليس التصوير"، أما عن المخرج تامر نادي، قالت" يهتم بأدق التفاصيل على مستوى التمثيل أو التصوير لخروج المسلسل بشكل احترافي يقنع المشاهد ويجذب انتباهه".

شهد الماراثون الدرامي الرمضاني 2024 قضية اجتماعية للمرة الأولى من خلال أحداث مسلسل “صلة رحم”، التي تحكي عن تأجير الأرحام الأمر المحرم شرعًا وقانونًا.

دخل المشاهد من خلال أحداث “صلة رحم” في أجواء ظروف أسرية صعبة وصحية غير مستقرة تضطر معها يسرا اللوزي وإياد نصار في البحث عن سبل أخرى بعد خسارة يسرا لرحمها، فيدخلان إلى نفق مظلم مجهول النهاية وتأجير رحم سيدة أخرى لتحقيق حلمهما.

مسلسل صلة رحم من بطولة إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي