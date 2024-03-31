تسليم عقود وحدات مدينة الأمل شمال قنا

سلم اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، عقود مدينة الأمل بنحع حمادى، شمال قنا، بقصر ثقافة قنا للمواطنين الذين قاموا بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم.

قال محافظ قنا، إن أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل تجرى على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من تمهيد الطرق الداخلية للمدينة.

وأضاف إنه تم البدء في تنفيذ خطوط وشبكات المرافق من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة.

بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة.

وحث المحافظ، المواطنين الذين استلموا عقودهم سرعة البدء في استخراج التراخيص من مجلس مدينة نجع حمادي.

وشدد المحافظ، على المواطنين الذين سددوا نسبة ٢٥% بسرعة سداد المستحقات المتبقية عليهم حتى لا تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.

240 متر مساحة كل وحدة:

و مدينة الأمل بنجع حمادي حلم انتظره الكثيرون لأكثر من 20 عاما، والآن أصبح حقيقة علي أرض الواقع، من خلال إنشاء مدينة سكنية متميزة، تضم بنية تحتية متطورة، ومؤسسات خدمية على أعلى مستوى.

حيث تقع على مساحة 1539 فدانًا ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة.

ومن المنتظر أن تضم العديد من المؤسسات الخدمية (تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء)

حضر تسليم العقود، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، عدد من القيادات التنفيذية المعنيين بملف مدينة الأمل.

وكان المحافظ، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، بدء تسليم عقود مدينة الامل بنحع حمادى، شمال قنا، خلال الأسبوع الحالي، للمواطنين الذى قاموا بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم.

وناقش المحافظ، فى اجتماع مع المسؤولين المعينين، الموقف التنفيذي لأعمال تمهيد الطرق الداخلية، و تنفيذ شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى مناقشة المسارات المحددة لتنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي، وشبكات المرافق لمجمع الأمل السكني.