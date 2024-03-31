اللافي يثمن حرص روسيا على دعم المسار السلمي في ليبيا

ثمن عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، حرص روسيا على دعم المسار السلمي، وكل الجهود المبذولة، لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

جاء ذلك في لقاء جمع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، أيدار أغانين، بالعاصمة الليبية طرابلس، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة.

كما بحث اللقاء جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، والتحضير لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع الذي يتوقع أن يحظى بمشاركة واسعة من كل الأطراف.

يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، إن روسيا تؤيد سيادة وسلامة أراضي ليبيا.

وقال بوتين، خلال لقاء مع رئيس مجلس الرئاسة الليبي، محمد المنفي، بشهر يوليو/ تموز الماضي: "على جدول الأعمال موضوع تحقيق التطبيع المستدام في ليبيا، ونحن نتفهم ذلك جيدًا، وندركه تمامًا، وتعتزم روسيا مواصلة المساعدة للمضي قدمًا في المسارات الرئيسية للتسوية على أساس ضمان الوحدة والسيادة وسلامة أراضي الدولة الليبية".

وقال بوتين: "لدينا سنوات عديدة من الخبرة في العمل المشترك المثمر، وأعتقد أنه حتى إمكانات تفاعلنا ما زالت بعيدة عن أن تُستنفد. على الرغم من أن العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون يتطوران بشكل جيد على وجه العموم".

وأشار إلى أن ليبيا شريك طويل الأمد لروسيا في شمال أفريقيا.

وكان وزير الاستثمار في الحكومة الليبية علي السعيدي القايديقد تحدث، عن مباحثات مع المسؤولين الروس بشأن عودة الشركات الروسية إلى ليبيا بالإضافة لإمكانية إقامة محطات نووية لإنتاج الطاقة في ليبيا.

كما تم الحديث عن إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الفيضانات بالإضافة للاستثمار في البلاد وتشكيل حكوة ليبية وعدد من الواضيع.