مسلسل مليحة الحلقة الثانية| حياة دياب في خطر ورحلة أسرة مليحة من ليبيا إلى مصر

خرجت مليحة مع والدها ووالدتها من الحي في الحلقة الثانية من مسلسل مليحة، برفقة جثة شقيقتها جنين وشقيقها عمار وسط حالة من الحزن والبكاء والتوهة إلى أين سيذهبون وأين المستقر؟

أتموا أسرة مليحة مراسم دفن جنين وعمار مع أهل الحي وبعدها بدأوا رحلتهم للانتقال إلى مصر، ووأثناء الخروج من ليبيا والدخول إلى الحدود المصرية قام بتوقيفهم الضابط دياب لتفتيش الحافلة وأفرادها نظرًا لاضطرب الحالة الأمنية وقتها .

يستجيب جميع الركاب لأوامر دياب ويخرجوا من الحافلة لتفتيشها بالكامل، لكن هناك شخص يخرج منها بشكل هادىء ومريب ينادي دياب عليه للتوقف لكنه لا يهتم ويصر على استكمال طريقه يقوم أحد زملاء دياب بالجري وراءه لمعرفة مايخبيه، وتفاجأ بوجود جهاز محمول معه يحاول الضغط عليه لتنفيذ عملية تفجيرية.

يحاول الضابط منع الشخص المجهول من تنفيذ عمليته الإرهابية بينما يدخل دياب إلى الحافلة لمساعدة والد مليحة في الخروج من الحافلة، وفي اللحظة الأخيرة يتمكن الإرهابي من الضغط على الجهاز في الوقت الذي يخرج فيه دياب من الحافلة برفقة والد مليحة ويبتعد شيئًا فشيء منها وتنتهي الحلقة بتفجير الحافلة بأكملها .

جاءت الحلقة الثانية من مسلسل مليحة بأحداث متصاعدة، حيث يتعرض منزل مليحة إلى الهجوم من عصابات مسلحة، قامت بطردهم من المنزل مع جيرانهم وافترشوا الشوارع، وتم إطلاق النار بشكل عشوائي في الهواء وتهديدهم بقتل أي شخص سيتحرك من مكانه.

مقتل شقيقة مليحة وهروبهم من ليبيا

قامت جنين شقيقة مليحة بالدفاع عنها وحمايتها عند هجوم أحد المسلحين عليها وأصيبت بطلق ناري وتوفت فورًا، وفي نفس اللحظة سحب أخيها عمار السلاح من أحد أفراد العصابة الإرهابية للدفاع عن شقيتيه باغته بطلق ناري اسقطه قتيلًا على الفور.

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل مليحة بفقرة وثائقية صغيرة بصوت الفنان سامي مغاوري، تحدثت عن استعمار اليهود لفلسطين وتاريخ وعد بلفور والانتداب البريطاني ودور عصابات هاجاناه في تضاعف عدد اليهود في فلسطين.

نبذة عن عصابات هاجاناه

تأسست عصابة هاجاناه في 1921 بمدينة القدس وهي تكتل عسكري وقت الانتداب البريطاني في فلسطين والهدف منها الدفاع عن أرواح وممتلكات المستوطنات اليهودية في فلسطين .

عصابات هاجاناه ضاعفت عدد اليهود في فلسطين

زادت قوة العصابة مع تضاعف عدد اليهود في فلسطين وتطورت طريقة التنظيم بها إلى أن وصلت لتكون حجر الأساس في الجيش الإسرائيلي .

تأسيس المقاومة الفلسطينية على يد عز الدين القسام

كما تناولت الفقرة الوثائقية تأسيس المقاومة على يد الشاب عز الدين القسام، وكيف كانت رحلتهم القتالية بدايةً من الإنجليز حتى الآن .

تبدأ الحلقة الأولى من أحداث مسلسل مليحة، باستعادة العائلة ذكريات النزوح من فلسطين وقت الانتفاضة عام 2000، وقدومهم إلى ليبيا بحثًا عن الحياة والأمان.

بينما ينتقل مكان خدمة دياب دياب ضابط حرس الحدود إلى العريش، فيذهب إلى منزله لقضاء اليوم مع والدته ميرفت أمين وشقيقه أمير المصري قبل سفره ليلًا.

تعمل مليحة ممرضة في أحد المستشفيات في ليبيا ومساعدة لـ علي الطيب الذي يقوم بدور أكبر أطباء المستشفى، ولها سمعة طيبة بين المرضى وسكان الحي.

يصل دياب إلى منطقة خدمته الجديدة في العريش، بينما تطلب مليحة من اهلها ترك ليبيا والعودة إلى فلسطين بعد سماعها أن الأوضاع المعيشية تحسنت هناك عن الأعوام السابقة.

موعد عرض مسلسل مليحة

تُعرض حلقات مسلسل مليحة على قناة ON الساعة 11:30 مساءا، ويعاد الساعة 8:15 صباحا.

وقناة CBC في الساعة السادسة والخمس دقائق قبل أذان المغرب، وعلى قناة الحياة 11:15 مساءًا، ويعاد الساعة 8:15 صباحًا، والساعة 5:15 صباحا.

أحداث مسلسل مليحة:

تأتي أحداث المسلسل حول “مليحة” الفتاة الفلسطينية التي تقوم بدورها الفنانة سيرين خاس، بعد تركها لوطنها بعد انتفاضة 2000 بعد تدمير منزلهم واستشهاد عدد كبير من أقاربهم وانقطاع سبل الحياة عنهم هناك، وبعد رعب الحرب وقسوتها يسافرون إلى الأراضي الليبية من أجل البحث عن سبل الحياة الطبيعية، وبعد سنوات تولد لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن، ويتخذون طريق العودة إلى فلسطين مرورًا بمصر، وفي تلك الأثناء تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود الليبية المصرية ويواجهون بعض المصاعب في العودة إلى وطنهم نتابعها خلال حلقات المسلسل، وتتشت الأسرة بين المكوث في مصر واستمرار قصة الحب بين أدهم ومليحة أم ستترك قلبها في مصر وتعود لوطنها .

أبطال مسلسل مليحة:

مسلسل مليحة من بطولة “ميرفت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، علي الطيب، حنان سليمان، مروان عايش"، ومن تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

مسلسل مليحة ..دراما مهمة في رمضان 2024

يعتبر مسلسل مليحة من الشاشات الدرامية المهمة في رمضان 2024، لتناوله القضية الفلسطينية بالجوانب الاجتماعية والسياسية في ظل الحرب الدامية مع الكيان الصهيوني التي اشتعلت في أكتوبر 2023 حتى الآن والتي نتج عنها استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد.