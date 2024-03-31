شراكة بين طلبات وتروكولر لرفع كفاءة الاتصال بين العملاء ومندوبي التوصيل

أعلنت طلبات، عن شراكة استراتيجية مع تطبيق تروكولر، الرائد عالميًا في مجال التحقق من جهات الاتصال وحجب التواصل غير المرغوب فيه، حيث تستهدف تلك الشراكة تعزيز سلامة العملاء وتسهيل التواصل بينهم وبين مندوبي التوصيل من خلال حلول تروكولر المتميزة لتحديد هوية المتصل الموثقة.

وعن طريق تلك الشراكة ستتمكن طلبات من تعزيز ورفع كفاءة الاتصال والسلامة بين جميع الأطراف، لمزيدا من الثقة والأمان في التعاملات اليومية، حيث تتيح لعملاء طلبات التعرف على المكالمات الواردة من مندوبي توصيل طلبات وهوية المتصل لتمييزها من بين المكالمات العديدة التي يستقبلها مستخدمي الهواتف الذكية، مما يحسن من تجربة العملاء ويساهم في تيسير العمل على مندوبي التوصيل وجعل تجربة التواصل بين الطرفين أبسط وأكثر أمانا.

وتواصل طلبات تعزيز وجودها المُنصب نحو تقديم أحدث الحلول والخدمات للعملاء في المنطقة، كما ستضمن تلك الشراكة الاستراتيجية إحداث تقدمًا كبيرًا في دورة ومنظومة طلب الطعام وتوصيله عبر إثراء تجربة العملاء من خلال التواصل التجاري الموثق بواسطة إظهار اسم العلامة التجارية للعميل على هاتفه، والشعار، وعلامة التحقق، وشارة خضراء مميزة لمزيدا من الأمان.

أكدت هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر، على التفاني والاهتمام الكبير الذي توليه طلبات لتسهيل المعاملات ورضا العملاء، قائلة: "نحن نؤمن بقوة الشراكات الفاعلة، وسعداء جدا بتعاوننا مع تروكولر، حيث نستهدف من خلال تلك الشراكة تيسير التواصل بين عملائنا وفرق التوصيل، لضمان تقديم أسرع وآمن خدمة ممكنة".



قال صرح بريام بوس، الرئيس العالمي لتطوير الأعمال لتروكولر، إن العلامة التجارية لتروكولر تشير دائما إلى الثقة والأمان في التواصل. وقال بوس" نحن نوفر للشركات حلولًا تعزز فاعلية التواصل، وتساهم في دعم سمعتها التجارية، وتضمن السلامة أثناء التواصل مع المستهلكين"، مضيفًا: “نحن سعداء بالشراكة مع طلبات، لنمنح شركائهم في المطاعم والعاملين في التوصيل تجربة تواصل أفضل وأكثر كفاءة وأمانًا لعملائهم، من لحظة الطلب وحتى انتهاء دورة التوصيل”.

حتى الآن، استفاد أكثر من 2500 كيان نشط في أسواق مختلفة عالميًا من حلول معرف هوية المتصل التجارية الموثقه المقدمة من تروكولر وغيرها من القدرات المتقدمة للإتصالات، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة المكالمات التجارية، وساهمت تلك الحلول في الحد بشكل كبير من الاحتيال والغش المتعلق بالمكالمات الهاتفية، بما يعزز سلامة العملاء في التواصل التجاري.