لجان فنية عاجلة لحصر الخسائر بعد انهيار جسر الكوبانية بالإسماعيلية

قالت مصادر رسمية بالإسماعيلية لبوابة الوفد الالكترونيه ان لجان فنية تم تشكيلها من مديريات الزراعة و الري والطرق والكباري لحصر حجم الخسائر المادية للمواطنين داخل عزبة الكوبانية بالإسماعيلية والتي تسبب انهيار جسر فجر اليوم في غرق مساحات واسعة من الأراضي والمنازل بمياه الترعة.

واكدت المصادر أن هناك عشرات الأفدنة الزراعية من أشجار المانجو والفراولة والقمح والخضر تعرضت لخسائر فادحة بسبب غمر مياه الترعة للأراضي الزراعية فيما تسربت المياه نحو المنازل مما تسبب في تصدع بعضها وباتت آيلة للسقوط.

المنازل تغرق بمياه الترعة

محاولات لوقف تدفق المياه



وفوجيء اهالي عزبة الكوبانية بقرية عين غصين بالإسماعيلية فجر اليوم الأحد بانهيار جسر ترعة السويس المقام بمواجهة العزبة مما تسبب في غمر مياه الترعة لعشرات الأراضي الزراعية والمنازل الواقعة على جانبي الجسر .وانقذت العناية الإلهية الأهالي ولم تسجل أية خسائر بشرية فيما بدت الخسائر المادية للمواطنين فادحة.

ويقول شهود عيان أن أكثر من 60 أسرة تم اخلاءهم من منازلهم بعدما غمرت المياه المنطقة وغطت ما يقرب من 100 فدان من الأراضي الزراعية المثمرة .

ورصدت كاميرا الوفد تدفق مياه الترعة نحو المنطقة على مسافة نحو 4 كيلو مترات تقريبا طولا وبعرض نحو كيلو تقريباً.ورغم الجهود ومحاولات وقف تدفق المياه والسيطرة على الوضع إلا أن المشهد لازال حاضرا بتفاصيل مختلفة.

البيوت والأراضي تغرق في مياه الترعة



ودفعت قوات الحماية المدنية بتعزيزات لإخلاء الأهالي من داخل المساكن المحيطة بالجسر

كما قامت مديرية الري بالإسماعيلية بغلق مصدر المياه وتصريفها من الفتحات الجانبية لوقف عمليات غمر المياه للمنطقة ، وتم الدفع بنحو ٢٠ طن دبش ولودر من مركز ومدينة فايد، وكذلك ٥ طن دبش ولودر دعم من مركز ومدينة أبوصوير لمنع وصول المياه لبيوت الأهالي.ودفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة القناة بمعداتها لحقن جوانب الترعة وإيقاف الانهيارات .

واكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي صباح اليوم على عدم وجود أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى أنه تم إخراج الأهالي من البيوت الأكثر تضررًا حرصا على حياتهم كما وجهه مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر المتضررة و أعدادهم و تقديم الدعم الفوري لهم .

وتلقت الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة بالاسماعيليه صباح اليوم بلاغا يفيد بسقوط جسر بعزبة الكوبانية بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وعلى الفور تم الدفع بفِرق الحماية المدنية والإسعاف ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وكذلك أبوصوير وفايد لتقديم الدعم.كما انضمت إليهم معدات الأحياء الثلاثة وكذلك معدات مديرية الطرق والنقل لبدء أعمال الترميم.

وقام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية والأمنية ومسئولي الطرق والنقل والري، لموقع الحادث لمتابعته عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.