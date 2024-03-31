استمرار حملات إزالة التعديات وتطهير الترع والمجاري المائية بالفيوم

تواصل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الترع والمجاري المائية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطهير الجارية بنطاق إدارة شرق الفيوم.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم وكيل الوزارة أن أعمال التطهير تأتي فى إطار خطة المديرية لإزالة التعديات على الترع لضمان سهولة وصول مياه الري إلى النهايات.

خلال ذلك قامت إدارة ري شرق الفيوم برئاسة المهندسة جيهان عباس مدير عام الإدارة، بتنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الأمن وشرطة الموارد المائية والري، لإزالة حالات سرقة مياه الري على جانبي بحر الملعب بنطاق هندسة ري طامية، بحضور المهندس محمد أشرف مدير الهندسة.

وأكدت مدير إدارة ري شرق الفيوم أن الحملات أسفرت عن إزالة التعديات تعدي على جانبي الترع، وهي عبارة عن مواسير وشفاطات تستخدم لسرقة مياه الري ونقلها إلى مناطق ليست لها مقررات مائية، وه ما يؤثر على منسوب المياه ويمنع وصولها إلى النهايات.

وفي نفس السياق قامت هندسة ري طامية، بتنفيذ أعمال التطهير ونزع الحشائش بعدد من الترع والمجارى المائية والمصارف، والتي شملت تطهير بحر الملعب وترعة فانوس، بالإضافة إلى تطهير بحر سنورس الرئيسي وفم العال وترعة السيليين والربع الشرقي بزمام هندسة سنورس، وترعة المناشي بزمام هندسة أبشواي، كما تم نقل مخلفات التطهير إلى خارج المناطق السكنية المتاخمة للمجاري المائية.

وأوضحت المهندسة جيهان عباس مدير عام ري شرق الفيوم إستمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع كافة المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع وخاصة خلال فصل الصيف المقبل، وفترة أقصى الاحتياجات مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بكافة أنحاء المحافظة.

متابعة يومية لحالة مياه الري بالفيوم لضمان وصولها إلى نهايات الترع

وصرحت مدير إدارة ري شرق الفيوم بأنه تجري المتابعة اليومية لكافة المجاري المائية للتأكد من وصول المياه إلى نهايات الترع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على الترع والمجارى المائية، للتأكيد على جودة تنفيذ الأعمال طبقا للاشتراطات والمواصفات والدليل الإرشادي، والعمل على تلافي أي ملاحظات خلال التنفيذ، موجها مقاولي التطهير برفع كافة المخلفات التي تظهر في المجاري المائية عقب انتهاء أعمال التطهير الجارية.

وأضافت "عباس" بأن الإدارة تولي أعمال تطهير الترع والمجارى المائية اهتماما خاصا بسبب الدخول في فترة أقصى الاحتياجات مع بدايات فصل الصيف، وهو ما يتطلب فتح المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى النهايات، وتغطية كافة الأراضي الزراعية التي تشملها مقررات المياه.