فوز جامعة القاهرة بالمركز الأول للملتقى القمي للمبادرات الطلابية

فاز فريق "مبدعون باختلاف" من طلاب جامعة القاهرة بالمركز الأول للمبادرات الطلابية للملتقى القمي بالجامعات والمعاهد العليا.

وأعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول فريق "مبدعون باختلاف" من طلاب الجامعة على المركز الأول للمبادرات الطلابية للملتقى القمي بالجامعات والمعاهد العليا.

وحصلت مبادرة "مبتكرون" على المركز الأول وجائزة قدرها 10 آلاف جنيه في النسخة الثالثة من "مبدعون باختلاف 3" والذي نظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة الطلاب الفائزين بالجائزة الأولى، مشيدًا بأدائهم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة.

استراتيجة جامعة القاهرة لرعاية الطلاب من ذوي الهمم

وقال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن جامعة القاهرة لديها استراتيجية لرعاية الطلاب من ذوي الهمم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وبذلت جهودا حثيثة في تعريف ذوي الهمم بحقوقهم وتقديم خدمات ملموسة لهم.

وجاءت مشاركة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب علي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفرج عيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمشاركة شباب الجامعة من المبدعين باختلاف والأسوياء.

كما شهد اليوم الختامي تقديم المجموعات الطلابية لعروض تقديمية عن مبادراتهم أمام لجان تحكيم متخصصة ضمت نخبة من أساتذة الجامعات المصرية.

وتحرص جامعة القاهرة على دمج الطلاب ذوي الإعاقة داخل المجتمع الجامعي، مما يعزز الاندماج الاجتماعي ويسهم في تغيير النظرة العامة للمجتمع تجاههم.

وتبذل جامعة القاهرة جهودا كبيرة في تقديم الدعم والخدمات لطلاب الجامعة ذوي الإعاقة في تمكينهم، وتحفيزهم لتحقيق إمكانياتهم الكاملة.

وتأتي جهود جامعة القاهرة في إطار استراتيجية شاملة لتمكين الطلاب ذوي الإعاقة، حيث يتم توفير الدعم الذي يحتاجونه للتفوق في دراستهم والمساهمة الفعالة في الحياة الجامعية.

ويشمل دعم جامعة القاهرة تقديم الخدمات والدورات التدريبية ووسائل التكنولوجيا المساعدة لضمان تجربة تعلم ملهمة وشاملة.

وتلتزم جامعة القاهرة بتطوير بنيتها التحتية وتكنولوجيا المعلومات لتكون أكثر ودية وملائمة لاحتياجات طلابها ذوي الهمم.