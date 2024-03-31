شاب ينهى حياته شنقًا فى منزله بالفيوم

لقى شاب بالفيوم حتفه، بعد أن أقدم على شنق نفسه داخل شقته، بقرية العامرية التابعة لمركز الفيوم لمروره بضائقة مالية، وقام بكتابة خطاب قبل التخلص من حياته يعترف فيه بشنق نفسه ويطلب من أسرته أن تسامحه. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغا من إحدى الأسر بقرية العامرية بنطاق المركز، بعثورهم على جثة رب الأسرة مشنوقا داخل غرفته في منزله.

على الفور، انتقل ضباط مركز شرطة أول الفيوم إلى مكان الواقعة، وتبينّ العثور على جثة أحمد. س. ، 35 سنة، مشنوقا معلقا من رقبته في سقف الغرفة بواسطة حبل، ولفظ أنفاسه الأخيرة، و أكدت أسرته، أنّه كان يمر بحالة نفسية سيئة منذ فترة، نظرا لمروره بضائقة مالية.

واستدعت قوات الأمن سيارة إسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة، لتشريح الجثة وتحديد وقت الوفاة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفاة معتمرة

وفى وقت سابق توفيت سيدة من محافظة الفيوم أثناء أداء مناسك العمرة لشهر رمضان المبارك، وتم دفنها بمقابر السعودية

واستقبل أهالي قرية منشأة ربيع بقلهانة مركز اطسا بمحافظة الفيوم مسقط رأسها، خبر وفاة رجاء محفوظ متولى والتى تبلغ من العمر 65 عاما، على المعاش، حيث كانت تعمل بالتربية والتعليم، وهى أم لثلاثة أولاد "ولد وبنتين"وتم دفنها بالسعودية وذلك لوصيتها، وسيقام العزاء أمام منزلها بالقرية.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة الفيوم إلى سرادق عزاء حزنا على فراق السيدة ووفاتها، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

ويقول محمد جمعه احد ابناء القرية فى صفحته على الفيس بوك انها المعلمة والمربية عاشت بينا فى صمت بدون ضجيج ولم يسمع منها سوى صوتها الهادى وابتسامتها المعهودة التى كانت تقابل كل من يتعامل معها تمنت على الله أن تلقى ربها فى أطهر بقاع الأرض وأن تدفن بجوار نبيها صلى الله عليه وسلم فكان لها ما تمنت

فهى رحمه الله عليها من الشخصيات النادرة حكيمه فى كلامها ورصينه وقوية فى مشيتها رغم قسوة الحياة وظروفها فعاهدنا منها أن تكون إمرأة بألف رجل فإذا تحدثت معها لم تمل من حديثها وإذا جالستها لم تشبع من مجالستها فهى صاحبة الأدب الجم والاحترام والتوقير للصغير قبل الكبير فلم ينطق لسانها الا كلاما طيب ولم تجد من تعاملها الا اخلاقيات النبى صلى الله عليه وسلم الهين اللين

واضاف انها عاشت من أجل الآخرين فأكرمها الله عز وجل أحسن تكريم وحقق مرادها وامنيتها أن تلقى ربها أثناء اعتمارها وفى العشر الاواخر من هذا الشهر الكريم وأن تدفن فى أطهر بقاع الأرض وهى صائمه