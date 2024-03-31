بينها اللبن والتوابل.. الغش التجارى أزمة تسيطر على أسواق سوهاج

تفشت ظاهرة الغش التجارى فى أسواق سوهاج، عقب الارتفاع الجنوني في الأسعار لمعظم السلع، خصوصًا التي يعتمد عليها المواطن اعتمادًا أساسيًا في استخداماته اليومية كمنتجات الألبان واللحوم البلدية والتوابل، ولم يقتصر الغش على السلع الغذائية فقط، بل امتد للأجهزة الكهربائية، وأجهزة المحمول والمستحضرات الطبية وغيرها، مما جعل المواطن يكتوي بنار ارتفاع الأسعار ونار شرائه لسلع مغشوشة، يترتب عليها إصابته وأسرته بأضرار مالية وصحية في ظل غياب الرقابة على الأسواق التي جعلت من المواطن السوهاجي ضحية وفريسة لجشع واستغلال التجار.

فى البداية يقول خالد الخطيب، بالتربية والتعليم، إن منتجات الألبان من أكثر السلع الغذائية تعرضًا للغش التجارى، لدرجة أن المواطن يتمنى شراء كيلو لبن ليس مغشوشًا بالماء، مشيرًا إلى أن ظاهرة غش اللبن انتشرت بشكل كبير فى أنحاء سوهاج كافة دون مراعاة لظروف الأطفال الصغار وكبار السن الذين يعتمدون على الألبان ومنتجاتها كمصدر غذاء أساسي لهم مما يتطلب إحكام الراقبة على الألبان التي يتم بيعها فى المحلات ولدى الباعة الجائلين، وكذلك الجبن والزبادى والسمن البلدي، الذى يتم خلطه بالمسلي الصناعي والزيوت المهدرجة، وبيع الرطل بسعر تعدى 200 جنيه.

وتضيف سهام علي، ربة منزل، لم أتوقع أن يمتد الغش التجارى إلى التوابل، فقد ذهبت إلى سوق طما الأسبوعي لشراء بعض التوابل، ومن بينها الشطة الناعمة، ولكني لاحظت أن رائحتها ليست رائحة شطة، على الرغم من أن لونها أحمر كلون الشطة، فرفضت شراءها، وفى اليوم التالي اكتشفت أنه تم القبض على البائع لأنه قام باستخدام نشارة خشب ناعمة وصبغها باللون الأحمر وبيعها على أنها شطة.

وقال عمرو خالد أحمد، إن الغش امتد إلى العصائر التي يتم تصنيعها في مصانع بئر السلم، وكذلك المياه الغازية التي تحمل أسماءً مختلفة عن التي نعرفها واعتدنا عليها، ويطالب مسئولي الصحة والتموين بالمحافظة بتكثيف حملاتهم لضبط العصائر والمياه الغازية المغشوشة وأماكن تصنيعها، خصوصًا نحن مقبلون على فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وهي الأوقات التي يزيد فيها إقبال المواطنين على هذه المنتجات، خصوصًا الأطفال الصغار التي لا تفرق بين المنتج الجيد من المغشوش.

ولفتت مروة السيد، طالبة، إلى أن هناك الكثير من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر تباع على الأرصفة وتلقى إقبالًا من طالبات المدارس والجامعات بسبب رخص ثمنها على الرغم من المخاطرالصحية المترتبة عليها، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة للقضاء على هذه الظاهرة التى تهدد صحة المواطنين.

ومن جانبه أوضح أحد مراقبي الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، أن الحملات التى تقوم بها المديرية أسفرت عن ضبط العديد من حالات الغش التجاري، فتم ضبط عبوات عصير منتهية الصلاحية، وضبط مخزن للأغذية غير مرخص، كما تم ضبط ألبان موضوعة ببراميل خاصة بالمواد الكيماوية، وتم تحرير محضر لصاحب اللبن لعدم حمله شهادة صحية، وآخر لعدم حمله رخصة بائع متجول، وثالث لاستخدامه أوعية غير مطابقة لقرارات الأوعية، وتم سحب عينات منها، وأرسلت للتحليل، كما تم ضبط العديد من مخالفات الغش التجاري، مشيرًا إلى أن المديرية أنهت استعدادها لاستقبال فصل الصيف، حيث يتم تكثيف الحملات على محلات بيع العصائر والمشروبات الغازية والمطاعم، مؤكدًا على استمرار مديرية الصحة فى حملاتها للقضاء على ظاهرة الغش التجاري فى السلع الغذائية نظرًا لخطورتها البالغة على صحة المواطنين.



وأكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أن أجهزة الرقابة التموينية، بالتنسيق مع مباحث التموين، وإدارة حماية المستهلك، تقوم بصفة يومية ومستمرة بشن حملات على الأسواق والمحلات التجارية بالقرى والمراكز لضبط حالات الغش التجاري في السلع، خصوصًا غير صالحة للاستخدام الآدمى بهدف حماية المواطن السوهاجى من محاولات الغش التجارى التى تصيبه بأضرار مادية وصحية.