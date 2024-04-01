وكيل التعليم بقنا يكرم الطلاب الفائزين في المسابقة البحثية الدينية المسيحية

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الأحد الطلاب الفائزين فى المسابقة البحثية الدينية المسيحية من ذوى الأحتياجات الخاصة، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع الكنيسة المصرية الوطنية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور القس بسنتاؤس إدوارد راعى كنيسة مارى جرجس نيابة عن نيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا و قفط وتوابعها، وسوسن رؤوف موجه عام التربية الدينية المسيحية، و إيرينى سمير موجه اول المديرية، و أسامة قدوس مصطفى مدير ادارة العلاقات العامة بالمديرية، وزينب صالح مدير مدرسة الثانوية بنات وذلك بمقر مدرسة الثانوية بنات بقنا.

المرحلة الابتدائية أسفرت منافسات المسابقة عن المرحلة الابتدائية عن فوز إيمى مايكل عزيز إدارة قوص التعليمية بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية، والطالبة مارولا ابراهيم نعيم إدارة الوقف التعليمية بالمركز السادس، والطالب جورج نبيل فوكيه إدارة قفط التعليمية بالمركز التاسع، وفاز الطالب أبانوب شنوده غبريال إدارة الوقف التعليمية بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية.

المرحلة الإعدادية بينما أسفرت منافسات المسابقة عن المرحلة الإعدادية عن فوز برسوم ثروت ملقى إدارة الوقف التعليمية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، والطالب ماثيو ألبرت يوسا إدارة نقاده التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المسابقة تضمنت دراسة المحفوظات الدينية المسيحية، وأبحاث، وشارك فيها عدداً من طلاب المراحل التعليمية المختلفة والمعلمين وذوى الاحتياجات الخاصة، فاز منهم 12 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وقدم وكيل الوزارة، التهنئة وشهادات التقدير للطلاب الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، و لتوجيه عام التربية الدينية المسيحية، والموجهين الأوائل على الجهد المبذول، متمنياً لهم تحقيق مزيداً من النجاح والمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

و على صعيدا متصل، زار عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم، مدرسة الشهيدة ميار. أبو السعود الإعدادية بنات، لتقديم التهنئة لمديحة محمد حسن مدرسة المدرسة، وهيئة المعلمين والعاملين والطالبات الفائزات بالمركز الأول علي مستوي الإدارة في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية، للعام الدراسي 2024/2023م.

وأكد مدير عام الإدارة، علي تميز الطالبات الفائزات في منافسات المسابقة، مشددا علي ضرورة بذل المزيد من الجهد والجد والاجتهاد للحصول علي مركز متقدم خلال المنافسات القادمة علي مستوي المديرية، منبها عقد وتنظيم ورش العمل للطالبات فيما يخص ويتعلق بفعاليات المسابقة.

يذكر أن مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024م، من تنظيم حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. رافق عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، الأستاذ عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.