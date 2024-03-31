صُناع الخير تصل بكراتين رمضان للمقيمين بمستعمرة الجزام بـ"أبو زعبل"

ضمن مبادرة "دائما على بالي"

نجحت فرق عمل مؤسسة “صناع الخير للتنمية”، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، فى الوصول بكراتين رمضان، ضمن مبادرة “دايمًا على بالى”، إلى المقيمين بمستعمرة الجزام بأبو زعبل بالقليوبية، حيث قامت فرق عمل صُناع الخير، بتوزيع كراتين المواد الغذائية على المقيمين من مرضى الجزام، بهدف تأمين احتياجاتهم الغذائية على مدار المتبقى من أيام شهر رمضان المعظم.



يأتى ذلك فى إطار مبادرة “دايمًا على بالى”، التى أطلقتها إحدى شركات الاتصالات، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع بداية شهر رمضان المعظم، وتستمر بعملها لحين الانتهاء من توزيع 150 ألف كرتونة مواد غذائية على 150 ألف أسرة، وذلك لتأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية خلال أيام الشهر الكريم.

من ناحيته، قال هانى عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إن استهداف توزيع كراتين رمضان بمستعمرة الجزام يأتى لتخفيف الأعباء عن المرضى المقيمين بالمستعمرة وكدعم معنوي لهم، ورسالة إنسانية تستهدف دعم كل مصري أولى بالرعاية أينما كان موقعه وظروفه المعيشية والمرضية.



وأضاف عبدالفتاح، أن تعاون صناع الخير مع إحدى شركات الاتصالات يتواصل لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في محافظات الجمهورية المختلفة، حيث نجحت الشركة بالتعاون مع المؤسسة في توصيل العديد من الخدمات المتميزة للأهالي في جميع محافظات مصر في القرى والنجوع، مضيفًا أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها انطلقوا فى التوزيع يسابقون الزمن لتوصيل المساعدات للأسر الأولى بالرعاية فى منازلهم خلال أيام الشهر الكريم لتحقيق هدفين أساسيين، أولهما الحفاظ على كرامة المتلقى من خلال الجمع بين إدخال الفرحة على قلبه والبعد عن أي مظهر يسيء إليه، والهدف الثانى هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلي ضمانًا لوصول الكراتين إلى مستحقيها الفعليين دون غيرهم، كل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.



وأوضح عبدالفتاح أن التوزيع يشمل كل الشرائح الأولى بالرعاية فى جميع أنحاء المحافظة وأن تعاون “صُناع الخير” مع المصرية للاتصالات في تنفيذ مبادرة "دائمًا على بالي" يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية، يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرامًا، تضم المواد الغذائية الضرورية، منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح.