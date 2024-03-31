الأحد 31 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تعزيز الهوية الدينية والوطنية لطلائع المنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

يواصل برنامج الرواق الأزهرى ، بعنوان حقوق ذوى الأرحام بمركز شباب صفط الشرقية التابع لإدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، خلال شهر رمضان المبارك ، تنظيم وتنفيذ فعالياته، وذلك بمشاركة أكثر من لفيف من الطلائع للجنسين، وقد ادار اللقاء الشيخ احمد على نصر واعظ بمنطقة الأزهر الشريف .

الجدير بالذكر أن برنامج الرواق الأزهري ، تم تنفيذه على مدار خمس اشهر ، بعدد5 مراكز شباب ، شملت البرجاية ، دماريس، ماقوسة،  تلة، صفط الشرقية ، بمشاركة أكثر من 1000 طليع وطليعة ، خلال الفترة من شهر نوفمبر 2023 إلى شهر مارس 2024، وذلك على هامش بروتوكول التعاون بين  " وزارة الشباب والرياضة" بقيادة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والأزهر الشريف ، بقيادة الأمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر ، والذى تنفذه "الإدارة المركزية لتنمية النشء ، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة " إدارة تنمية النشء ، حيث تقوم مديرية الشباب والرياضة بالمنيا برئاسة الدكتور مندي عكاشة ، بالتعاون والمشاركة الفعالة لتنفيذ برنامج الرواق الأزهري .

ويهدف برنامج  الرواق الأزهري  والذي يستهدف النشىء والطلائع ، إلى بث روح الولاء والإنتماء والسلام الإجتماعي بين النشء ، نشر الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام السمحة ، طبقا للمنهج الْأزهري الوسطى ، والبعد عن المفاهيم والأفكار المغلوطة ، إلمام النشء بكافة امور دينهم ، للوقوف فى وجه التيارات والأفكار المنحرفة ، الحفاظ عَلَى الهوية الإسلامية والعربية والوطنية ، ومناقشة قضايا المجتمع و مشاكله وإيجاد الحلول المناسبة له.

وتأتى فعاليات برنامج الرواق الأزهري ، فى ضوء توجيهات  مندى عكاشة وكيل وزارة  الشباب والرياضة ، اشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة عبير حسان

الجريدة الورقية