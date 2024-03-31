تعزيز الهوية الدينية والوطنية لطلائع المنيا

يواصل برنامج الرواق الأزهرى ، بعنوان حقوق ذوى الأرحام بمركز شباب صفط الشرقية التابع لإدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، خلال شهر رمضان المبارك ، تنظيم وتنفيذ فعالياته، وذلك بمشاركة أكثر من لفيف من الطلائع للجنسين، وقد ادار اللقاء الشيخ احمد على نصر واعظ بمنطقة الأزهر الشريف .

الجدير بالذكر أن برنامج الرواق الأزهري ، تم تنفيذه على مدار خمس اشهر ، بعدد5 مراكز شباب ، شملت البرجاية ، دماريس، ماقوسة، تلة، صفط الشرقية ، بمشاركة أكثر من 1000 طليع وطليعة ، خلال الفترة من شهر نوفمبر 2023 إلى شهر مارس 2024، وذلك على هامش بروتوكول التعاون بين " وزارة الشباب والرياضة" بقيادة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والأزهر الشريف ، بقيادة الأمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر ، والذى تنفذه "الإدارة المركزية لتنمية النشء ، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة " إدارة تنمية النشء ، حيث تقوم مديرية الشباب والرياضة بالمنيا برئاسة الدكتور مندي عكاشة ، بالتعاون والمشاركة الفعالة لتنفيذ برنامج الرواق الأزهري .

ويهدف برنامج الرواق الأزهري والذي يستهدف النشىء والطلائع ، إلى بث روح الولاء والإنتماء والسلام الإجتماعي بين النشء ، نشر الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام السمحة ، طبقا للمنهج الْأزهري الوسطى ، والبعد عن المفاهيم والأفكار المغلوطة ، إلمام النشء بكافة امور دينهم ، للوقوف فى وجه التيارات والأفكار المنحرفة ، الحفاظ عَلَى الهوية الإسلامية والعربية والوطنية ، ومناقشة قضايا المجتمع و مشاكله وإيجاد الحلول المناسبة له.

وتأتى فعاليات برنامج الرواق الأزهري ، فى ضوء توجيهات مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، اشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة عبير حسان