موعد قرعة كرة اليد في أولمبياد ياريس 2024

يستعد منتخب مصر لكرة اليد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 ، والمقرر لها خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

موعد قرعة كرة اليد في أولمبياد باريس

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن موعد إجراء قرعة أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن إقامة قرعة منافسات كرة اليد يوم 16 أبريل المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

قائمة منتخبات كرة اليد في أولمبياد باريس

وجاءت قائمة المنتخبات المشاركة كالتالي:

الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - المجر - ألمانيا - سلوفينيا - فرنسا - السويد - مصر - الأرجنتين - اليابان

تصنيف منتخبات كرة اليد في أولمبياد باريس

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة كالتالي:

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا

التصنيف الثاني - كرواتيا - النرويج

التصنيف الثالث - المجر - ألمانيا

التصنيف الرابع: سلوفينيا - فرنسا

التصنيف الخامس: السويد - مصر

التصنيف السادس: الأرجنتين - اليابان

وأنهى منتخب مصر لكرة اليد مؤخرا مشاركته في بطولة ودية بفرنسا، خاض خلالها مباراتين فاز في الأولى أمام منتخب اليابان، وخسر في المواجهة الثانية أمام منتخب فرنسا.