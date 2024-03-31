الري تكشف تفاصيل حادث القطع في جسر ترعة الإسماعيلية

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه حدث صباح اليوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٤، قطع بجسر ترعة السويس بالكيلو ١٠.٠٠ بطول ٢٠ مترًا نتيجة تعدى أحد المواطنين على الجسر بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

وبعد التنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ووزارة الموارد المائية والري ووزارة الداخلية ووزارة النقل ومحافظة الإسماعيلية، والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الرى، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير وفايد، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة، ومعدات عدد من المقاولين للتعامل مع القطع الحادث بجسر الترعة، كما تم الدفع بفرق من الحماية المدنية والإسعاف للموقع، كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بخفض مناسيب المياه بترعة السويس.

وفى ضوء توجيهات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، توجه كل من المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الرى، والمهندس إبراهيم عبد المنعم، رئيس قطاع الرى، والمهندس أبو بكر الروبى، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، ومسئولي الري بالإسماعيلية إلى الموقع للمتابعة عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة كافة.