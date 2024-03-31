وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الحميات ورعاية طفل الغردقة

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة البحر الاحمر، قام الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بالمرور على رعاية طفل الغردقة ، لمتابعة إنتظام سير العمل والتأكد من تواجد القوي البشرية علي رأس عملهم ، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بها.

كما تابع المرور علي مستشفى حميات الغردقة

يرافقه دكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي ودكتور محمد عبد الحافظ مدير مستشفى الحميات

لمتابعة اعمال التحول الرقمي

حيث أكد على أهمية التحول الرقمي في تطوير أداء أنظمة العمل داخل المستشفيات



وقام وكيل الوزارة بتفقد الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحميات، متابعاً تطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية بها، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، كما تفقد قسم الأشعة وقام بمناظرة مؤشرات التردد على الأشعة المقطعية، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية.

وخلال الزيارة، أكد علي ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة داخل المستشفى

كما حرص الدكتور إسماعيل العربي على الاستماع إلى المرضى والمرافقين بالأقسام الداخلية، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية للمرضى

وقام الدكتور عادل فخري مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحةبالبحر الاحمر ودكتور زكريا كامل مدير الإداره الصحيه بالغردقه





بالمرور على وحدة الأحياء شمال الغردقة فى الفترة المسائية فى رمضان

و تم التأكد من انتظام سير العمل بمبادرة المقبلين على الزواج وتطبيق الأسعار الجديدة

وتم التنويه ان المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج، و بأنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض من خلال الفحوصات الطبية بالمبادرة، يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، و وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية

و تم توضيح معلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلاً عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة علي خلو مصر من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج و شدد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على اهميه المرورات التفقديه و التأكد من وصول افضل الخدمات الطبيه لكسب رضا المنتفعين .





كما تفقد مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر دكتور عمرو عادل عبد العال برفقة مدير مستشفى سفاجا المركزى ومدير الإدارة الصحية بسفاجا الأقسام الطبية المختلفة بمستشفي سفاجا المركزي،

حيث تم تفقد اقسام الاستقبال والطوارئ

وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة ، كما تأكد من توافر الأدوية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ بشكل كاف والتأكد من صيانة جميع الاجهزة وتوافر عدد كاف من الاسرة



تأتي تلك المرورات في إطار حرص وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر علي المتابعة الميدانية المكثفه لمنافذ تقديم الخدمات الطبية بمحافظة البحر وتكثيف المرورات الإشرافية التفقدية علي جميع المنشآت الصحية بالمحافظة لضمان تقديم افضل الخدمات الطبية ورضا المنتفعين