مطرانية نجع حمادي تستعد لحفل تجليس الأسقف الجديد

إتخذت مطرانية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، شمال قنا، تدابير واسعة، إستعدادًا لحفل تجليس الأنبا بضابا، أسقف الإيبارشية، المقرر إقامته فى 13 أبريل.

أعلنت المطرانية، أن الحفل سيقام فى كنيسة ماريوحنا، أقدم كنائس مدينة نجع حمادي، بدعوات خاصة، وسيبدأ إستقبال الحضور بدءً من الساعة الثانية ظهرًا.

وخصصت المطرانية الصحن الرئيسي للكنيسة لكبار المدعوين من المسؤولين، البرلمانيين، التنفيذيين، الدوائر الشعبية، الأساقفة، الرهبان والقساوسة من خارج الإيبارشية، وأماكن أخري بالكنيسة لسكان نجع حمادي الأقباط.

وشغرت إيبارشية نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من منصب الأسقف منذ دسيمبر2022، بوفاة الأنبا كيرلس أول أساقفتها، وعيّن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارتها؛ لحين سيامة أسقف جديد.

واُختير الراهب أنسطاسي السرياني أسقفًا جديدًا للإيبارشية، وهو من مواليد محافظة قنا، أول أبريل 1969 وتخرج في كلية الهندسة، جامعة حلوان، وأدي الخدمة العسكرية ملازم إحتياط، وإتجه للرهنبة فى 2002، وسيّم راهبًا يوليو 2005 بدير السريان بوادي النطرون.

واختار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، اسمًا ذا أصول فرعونية، لإطلاقه على أسقف نجع حمادي الجديد، ضمن مراسم وتجليس 6 أساقفة جدد، على إبراشيات داخل مصر وخارجها.

والأنبا «بضابا» هو أحد أباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وولد فى مركز أرمنت التابع لمحافظة الأقصر، وقد شغل فترة فى حياته أسقفًا على قفط، جنوب قنا، فى القرون الأولي للمسيحية فى مصر.

واسم «بضابا» ويعني الرئيسي أو الجوهري فى اللغة المصرية القديمة، وفى اللغة القبطية يعني المُنتسب إلي الرأس.

ويوجد دير أثري، باسم أنبا بضابا، يتبع إيبارشية نجع حمادي، ويقع شمال غرب قنا، و يعود للقرن السابع عشر الميلادي هو أحد المواقع الأثرية التابعة لوزارة السياحة والآثار.

وحسب تقاليد الكنيسة المصرية، فإن الراهب أنسطاسي السرياني سيتخلي عن اسم الرهباني، ويصبح اسمع الجديد الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها.

وتأسست إبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس وتوابعها، شمال قنا، التي تضم ثلاثة مراكز.. أبوتشت، فرشوط، ونجع حمادي، إضافة إلى توابع هذه المراكز من القري.

بقرار من الراحل البابا شنودة الثالث، حيث كانت تتبع فى السنوات التي سبقت 1976 إبراشية جرجا للأقباط الأرثوذكس.

وتوجد فى محافظة قنا 4 إيبارشيات، للأقباط الأرثوذكس، أقدمها إبراشية قنا، قوص ونقادة، ونجع حمادي، ودشنا، الواقعة وسط المحافظة.